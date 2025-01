Hormonpótló kezelés menopauza alatt? Erre figyelj

Dr. Margitai Barnabás, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza, életmódorvos, a téma szakértője válaszolt néhány fontos kérdésre a hormonpótlással kapcsolatban.

A menopauza alatt a hormonpótló kezeléssel azok a női nemi hormonok pótolhatók, amelyeket a szervezet ebben a korban már csak egyre kisebb mennyiségben termel. Az emiatt jelentkező leggyakoribb tünetek a hőhullámok, az éjszakai izzadás, a hangulatváltozás, a nemi vágy csökkenése, és a hüvely szárazsága. A tünetek a hormonpótló kezeléssel jelentősen csökkenthetők, meg is szüntethetők. A változókori hormonterápia során, vagy csak ösztrogént vagy ösztrogént és progeszteront tartalmazó készítményeket alkalmaznak a vonatkozó orvosszakmai protokolloknak megfelelően. A bevitel módjától, formájától függően az alkalmazott kezelés hatása lehet általános vagy helyi. "Az általános hormonkezelés során a bevitel módja lehet tabletta, gél, krém, tapasz vagy spray. Az ösztrogén és a progeszteron hatása ebben az esetben a szervezetben mindenhol jelentkezik mérsékelve a menopauza tüneteit. A helyi hormonpótló kezelés során a bevitel módja lehet hüvelykrém vagy hüvelytabletta. Ebben az esetben csak ösztrogént juttatunk a hüvelybe, mely helyileg alkalmazva fejti ki kedvező hatását. Amennyiben a páciens nem esett át méheltávolításon, az ösztrogén pótlása mellett, progeszteron pótlásra is szükség van. A két hormon hatása ellentétes. Az ösztrogén stimulálja, a progeszteron mérsékli a méh nyálkahártyájának növekedését. Ugyanezt mondhatjuk el a hatásukról a méhnyálkahártyarák kialakulása kapcsán is" – mondja a szakorvos.

A hormonpótló kezelést mindig személyre szabottan rendelik el. Fotó: Getty Images

Milyen mellékhatásai lehetnek a menopauzális hormonpótló kezelésnek?

A kockázatok összefüggést mutatnak a terápia típusával, dózisával, hosszával és a páciens egészségi állapotával. A hormonpótló kezelést mindig személyre szabottan rendelik el, és a pácienst rendszeresen ellenőrzik. Az új, innovatív készítmények alkalmazása mellett csökken az emlőrák és az érelzáródás kockázata. A páciens életkorát azonban figyelembe kell venni a hormonpótló kezelés során. Azok a nők vannak nagyobb kockázatnak kitéve, akik 60 évesen vagy idősebb korban kezdik el a hormonpótló kezelést, vagy több, mint 10 évvel vannak a menopauza után – hangsúlyozza Margitai doktor. A hormonpótló kezelés típusát az alkalmazott készítmény összetétele és a szervezetbe való bejutás módja határozza meg. A méh és a petefészkek eltávolítását követően elegendő csak ösztrogén tartalmú készítményt javasolnunk. Amennyiben a páciens méhe megtartott, az ösztrogént progeszteronnal egészítjük.ki. A hormonpótló kezelés alkalmazását megelőzően azt is figyelembe kell venni, hogy szerepel-e a páciens kórelőzményében daganatos megbetegedés, szívinfarktus, agyvérzés, tüdőembólia, májbetegség vagy csontritkulás.

Melyek a változókori hormonpótló kezelés előnyös hatásai?

A hüvelyi ösztrogénkészítmények mérséklik a hüvelyszárazságot, a jelentkező égő-viszkető érzést, javítják az együttlét minőségét. Az általános ösztrogén pótlással csökkenthető a hőhullámok és az éjszakai izzadás intenzitása, lassítható a csontritkulás kialakulása, mérsékelhetők a szív-érrendszeri kockázatok. Korai, vagy művi menopauzában is fontos hormonpótló kezelést alkalmazni, csökkentve ezzel az aktuális tünetek intenzitását, a hormonhiány hosszútávú következményeit

Életmódterápia vagy menopauzális hormonpótló kezelés? Melyiket válasszuk?

"A kettőt együtt. A hormonpótló kezelések feltétele a páciensek rendszeres vizsgálata, rákszűrése, emlővizsgálata és csontsűrűségének követése. A kezelés kockázatát a legkisebb, de még hatékony dózis alkalmazásával csökkenthetjük" – hangsúlyozza dr. Margitai Barnabás, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza, életmódorvos. Hozzátette: a megfelelő életmóddal fel lehet készülni a változókori tünetek mérséklésére, a már kialakult tünetek enyhítésére és a hosszútávú szövődmények kialakulásának késleltetésére. A testsúly megtartásának két legfontosabb feltétele a megfelelő táplálkozás és a rendszeres fizikai aktivitás. A lelki egészségünk egyensúlyát szolgálja a kognitív pszichoterápia alkalmazása, a stressz-kezelési gyakorlatok, a dohányzás elhagyása és az alkoholfogyasztás mérséklése is. Vannak helyzetek, amikor nem alkalmazhatunk hormonpótló kezelést, pl. emlőműtét után, agyvérzést vagy szívinfarktust követően. Ezekben az esetekben az életmód-terápia jelentheti az egyik lehetséges megoldást, jelentősen enyhítve a változókori tüneteket, javítva ezzel a páciensek életminőségét. A páciensek sokszor érzik, hogy az életmódjukkal kapcsolatos változtatások lemondással járnak, ezért szükséges a páciensek nagyfokú elkötelezettsége a kitűzött célok mellett, mint a testsúly csökkentése, az alvás minőségének javítása, a hőhullámok intenzitásának mérséklése.

Az egészségünkkel, életmódunkkal kapcsolatos ismereteink, fogalmaink fontosak, de sokszor nem pontosak. Ha valaki nem tudja, mennyire él egészségesen, életmódjának mely területei tekinthetők magas kockázatúnak, életmód-kockázat kérdőív kitöltésével kaphat pontos képet róla. Az életmód-kockázat kérdőívek az életmódunk következő területeit elemzik: testméretek, szív- és érrendszeri kockázatok, keringés, mozgás, táplálkozás, alvás, stressz, alkoholfogyasztás, dohányzás, gyógyszerek fogyasztása, gondolkodás, hangulat, egészségtudatosság, szűrővizsgálatokon való részvétel, motiváció. Kitöltésükkel megtudható, hogy az életmódunk mely területein, milyen mértékben, milyen időn belül kell változtatnunk. A kérdőívek vizsgálják a testmagasság, a testsúly, a vérnyomás, a pulzus, a koleszterin és a vércukor értékeket. Elemzik a kitöltő személy testtömegindexét (BMI), szív és érrendszeri kockázatát, stressz-szintjét, hangulatát. A páciensek a kérdőívek eredménye alapján életmódorvosi tanácsadás, dietetikai tanácsadás, mozgásterápiás tanácsadás, mentálhigiénés támogatás, szükséges esetén pszichológus bevonásával tudnak életmódjukon érdemben változtatni.