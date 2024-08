Hiánycikk lett egy fontos gyógyszer, aggódnak a szülők

Becslések szerint a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD) a 18 éven aluli gyerekek és fiatalok 10 százalékát érintő zavar – derül ki az RTL Híradó csütörtök esti riportjából. Az ADHD-s gyerekek és serdülők általában véve nehezen tudnak nyugodtan ülni és koncentrálni, ami sok nehézséget okozhat a mindennapi életükben, beleértve például az iskolai feladataik ellátását és a társas kapcsolatok kialakítását. Atomoxetin hatóanyagú gyógyszerrel azonban, amely a noradrenalin mennyiségét növeli az agyban, javítható az érintett gyerekek figyelme, illetve enyhíthető a hiperaktivitásuk.

Csakhogy, mint arra egy, az RTL Híradónak nyilatkozó édesanya rámutatott: a gyógyszer hosszabb ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a hazai gyógyszertárakban. A szülő elmondása szerint 7 éves kisfia beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzd ADHD-je következtében. Miközben viszont egy hónap múlva már kezdődik az iskola, a gyógyszergyártótól kapott információk alapján legalább szeptember végéig várni kell arra, hogy a készítmény elérhetővé váljon. Az anya hangsúlyozta: a gyógyszer nélkül nehezen tudják kezelni a fiú tüneteit.

Több érintett család is hasonló problémákkal küzd a közösségimédia-csoportokban olvasható hozzászólások szerint. Az RTL Híradó szerkesztősége több gyógyszertárnál is telefonon érdeklődött a gyógyszerről, de mindenhonnan azt a választ kapták, hogy augusztus-szeptemberre nem tudnak rendelni belőle. Ráadásul helyettesítő készítményt sincs. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészti Központ (NNGYK) arról tájékoztatta a csatornát, hogy a szer 18, 25 és 60 milligrammos hatáserősségű kiszerelése már a jövő héten megérkezik a patikákba, továbbá a hatóanyagból ivóoldat is kapható. A megkérdezett gyógyszertárak viszont azt mondták, ez utóbbival nem helyettesíthető a gyógyszer.

