Ezért nincs ötszáz forintos benzin Magyarországon

Az ársapka ugyan a hazai üzemanyagok esetében már nem érvényes, a nemzetközi piacon viszont most vezették be. December 6-án lépett életbe ugyanis az uniós olajembargó és az orosz olajjal szemben a 60 dolláros ársapka. Pont akkor, amikor a Magyarországon érvényes kiskereskedelmi üzemanyagár-sapkát eltörölték. Ennek hatására a háború előtti szintig esett vissza a Brent olaj hordónkénti árfolyama, jelenleg 77 dolláros szinten mozog. Ez egy hét alatt 11 százalékos árcsökkenést jelent, ami jelentősen még nem látszik a hazai üzemanyagárakban – számolt be róla a holtankoljak.net.

Egy hét alatt 11 százalékkal csökkent a Brent olaj hordónkénti árfolyama, a hazai kiskereskedelmi árak mégsem 500 forint körül mozognak. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

A Brent olaj egy olyan nyersolaj (kőolaj), amit alacsony kéntartalma miatt könnyebb feldolgozni. Ára folyamatosan, dinamikusan változik, ezért azt az egész világon követik a kereskedők.

Mégis miért tankolunk drágábban?

A 480 forintos ársapka kivezetésével egyidőben visszaemelték a benzinre és a gázolajra is a 32 forintos literenkénti bruttó jövedéki adót. A forint ugyanakkor gyengül, a héten közel 3 százalékot, hiszen a dollárért újra 397 forint felett kell fizetnünk. Jogos a kérdés: ha az olaj ára a háború előtti szinten mozog, akkor a hazai kiskereskedelmi árak miért nincsenek 500 forint körül.

A kiváltó ok a forint árfolyama, ami közel 100 forinttal gyengébb most, mint egy évvel ezelőtt. Így a jövő héten ugyan csökkenthetik a hazai üzemanyagok nagykereskedelmi árát, viszont a kiskereskedelmi árakban ez eltérően, vagy egyáltalán nem jelenhet meg.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!