Ezek a leggazdagabb magyar települések

Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő erőteljes, 24 százalékos emelkedéssel 10 834 euróra nőtt, ami az európai átlag 61 százalékának felel meg. Ezzel idén már a 29. helyen állunk európai összehasonlításban, egy hellyel előrébb, mint az előző évben. A korábbi évekhez hasonlóan Liechtenstein áll a vásárlóerő-rangsor első helyén, utána Svájc, majd Luxemburg következik - derül ki a GfK 2023-as európai vásárlóerőt vizsgáló tanulmányából.

Idén már nem ugyanaz a leggazdagabb település, mint tavaly. Fotó: Getty Images

Üröm már csak a második

Magyarországon belül a korábbi évekhez hasonlóan a főváros, Budapest áll az első helyen. Az egy főre jutó 14 020 eurós költési potenciállal a fővárosiak több mint 29 százalékkal az országos átlag felett vannak. Az első tíz leggazdagabb település listáját idén Nádudvar vezeti, míg a tavalyi első Üröm most a második lett. Paks idén is a harmadik, Tata után idén Nyergesújfalu is bekerült az első tízbe.

A Top10-ben található többi település mind Budapest agglomerációjában, Pest megyén belül található kisváros. A toplistában található települések legalább 27 százalékkal haladják meg az országos átlagos vásárlóerőt.

Az 5000 főnél nagyobb települések rangsora (Budapest nélkül), az egy főre jutó vásárlóerő országos átlaghoz viszonyított aránya (vásárlóerő-index) alapján 2023-ban: