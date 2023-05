Extrém sokat kell vonatozniuk a kutyásoknak a Balatonra

A MÁV új menetrendjével és jegyrendszerével szinte csak képtelen időpontokban tudnának lejutni kutyájukkal a Balatonra Budapestről. „Az új kamuhelyjegy bevezetésével kizárták az összes bérletest és az összes nagyméretű kutyást is egyhuzamban. Engem úgy érint, hogy heti kétszer munkámból kifolyólag utazom Keszthely és Budapest között, eddig vonattal. Van egy 25 kilós kutyám, aki hiába jólnevelt és csak szuszog a székek alatt, most már nem mehetek ugyanazzal a vonattal vele, mint eddig egész évben” – írta a Telexnek egyik olvasójuk. Egy másikuk példáján jól látszik, hogy problémás a rendszer: ha péntek délután, munka után menne Budapestről Keszthelyre kutyával, akkor csak 22.00 óra után induló járatot találna, ami három és fél óra alatt érne le Keszthelyre.

Nehéz megfelelő járatot találniuk a kutyásoknak. Fotó: Getty Images

Több véletlenszerű kereséssel próbálta a Telex a MÁV online jegyvásárló felületén, mi lenne, ha Keszthelyre, Révfülöpre, vagy Tapolcára utazna egy felnőtt és egy kutya, és találtak egészen extrém, nyolcórás menetidővel közlekedő vonatokat is.

A MÁV tájékoztatása szerint továbbra is lehetséges InterCity-n kutyát szállítani, de csak hordozóban – tehát akinek nagyobb méretű kutyája van, annak ez továbbra is probléma lehet. „Ez a szabályozás korábban is létezett, nem az ország- és vármegye bérletekkel lett bevezetve. A tavalyi szezonban ugyanúgy helyjegykötelesek voltak a balatoni InterCity-k, így a balatoni kutyás utazást szintén nem befolyásolta az új bérlettermékek bevezetése” – írják, hozzátéve, hogy a rendszeresen kutyával utazóknak az országbérlet mellé érdemes lesz megváltani a harminc napos kutyabérletet. A MÁV a múlt héten közölte, hogy az új vármegye- és országbérletek előnyeit a Balatonhoz utazva is ki lehet használni.

