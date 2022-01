Tényleg segít a hátfájáson, ha a kemény padlón alszunk?

Szakértők szerint egy átlagos ágymatrac élettartama körülbelül 8 év, de ez akár több vagy kevesebb is lehet, függően a matrac anyagától és minőségétől. A latexmatracok általában 20-25 éves garanciával kerülnek forgalomba, a jó minőségű memóriahabos matracok élettartama pedig megfelelő karbantartás mellett 10-15 év. A hibrid matracok élettartama alacsonyabb, általában körülbelül 6 év, a vízágyaké pedig 5-10 év - írta meg a brightside.me.

Az ágymatracokat érdemes néhány évente újra cserélni egészségünk érdekében. Fotó: Getty Images

Idővel a matracok formája megváltozik: elszakadhatnak, elkophatnak, besüllyedhet a közepük, ahol több súly nehezedik rájuk. Amikor a formaváltozás miatt már nem biztosítanak megfelelő alvófelületet, kényelmetlenné válva akadályozhatják a pihentető alvást is. Mindez pedig hosszú távon akár komolyabb egészségügyi problémák táptalajává válhat. Egy nem megfelelő matrac mindazonáltal már rövid távon is izommerevséget, testi fájdalmakat okozhat. Ha reggelente gyakran ébredünk fájós nyakkal, vállakkal, úgy könnyen elképzelhető, hogy matracunk a hibás ezért.

Érdemes megemlíteni továbbá, hogy a különféle bútordarabok közül az ágymatracokban telepedhetnek meg legnagyobb valószínűséggel háziporatkák, illetve a matrachabban penészgombák is otthonra lelehetnek. Márpedig mind az atkák, mind a penészgombák allergiás panaszokat okozhatnak, súlyosbítva akár az asztmával élők állapotát is. Éppen ezért ilyen esetekben érdemes lehet átgondolni, hogy ágymatracunk nem érett-e már meg a cserére. Abból is sejthetjük, hogy élettartama lejárt, ha az ágy minden mozgásra ropog, nyikorog, és a matrac nem tudja kezelni a rá nehezedő nyomást. Szintén a matrac elöregedésére utaló jel, ha a mellettünk alvó minden apró mozdulatát folyamatosan érzékeljük, a matracnak ugyanis a mozgással járó rezgéseket is tompítania kellene optimális esetben.

A matrac élettartamát növelhetjük azáltal, ha 3-6 havonta megfordítjuk, hiszen így mindkét felületen egyenletesen kopik. Emellett kövessük pontosan a gyártó által mellékelt használati utasítást, szellőztessük a hálószobát rendszeresen, és a gyerekeknek, illetve a házi kedvenceknek ne engedjük, hogy ugráljanak az ágyon. Ezen felül a matrac rendszeres porszívózása, tisztítása segíthet meggátolni a poratkák elszaporodását.