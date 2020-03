A banán egészséges és tápláló gyümölcs - számtalan módon fel lehet használni, nem csak egyszerűen megenni. Sőt a banán héját sem kell a szemétre hajítani, mert szintén számtalan módon fel lehet használni azt is. A prevention.com össze is szedett tíz felhasználási módot.

1. Grillcsirkére bőr helyett

2. Természetes légycsapda

3. Karcmentesítés a DVD-n

4. Szabaduljon meg a levéltetvektől

10 tipp a banánhéj hasznosítására

5. Eltünteti a tintafoltot

6. Megnyugtatja a viszkető bogárcsípést

A grillen sütött csirke nagyon ízletes, de ha egészségesebbé akarja varázsolni, akkor érdemes levenni a bőrét. Így viszont a hús védtelen marad a parázs, tűz felett és könnyen kiszáradhat. Ha a csirkére teszünk egy banánhéjat, az. A banánhéj úgy fog működni, minta a bőr.Annak ellenére, hogy elrakja, letakarja az ételeket az apróbb vagy nagyobb, szemtelen legyek ott keringenek a konyhában. Ahhoz, hogy elkapja a legyeket, készíthet természetes alapanyagokból - banánhéjból - készült csapdát. Szüksége lesz egy nagy joghurtos pohárra, banánhéjra, kalapácsra, szögre. A szöggel csináljunk lyukakat a joghurtos pohár aljára, tegyük bele a banánt, fordítsuk fel, és tegyük egy legyek által kedvelt helyre vagy csak egyszerűen a konyhába. A legyek az édes szagra be fognak szállni a lyukakon, de kiút már nem lesz a joghurtos pohárból.A CD-k, DVD-k lassan kimennek a divatból, de néhány esetben még használjuk őket. Így szembesülünk az örök problémával is, a karcokkal. Dörzsölje át a banánhéj belső felével a CD hátulját, majd törölje át egy puha ronggyal. Ezt követően ablaktisztítóval törölje teljesen tisztára a lemezt. A banán viasz-szerű belseje kitölti az apró karcolásokat, így a lemez nem fog megugrani a lejátszóban.Ha megjelennek a kártevők a kertben, jobb minél előbb kiírtan őket. Ásson nagyjából 2,5 centiméter mély lyukat a növények alatt, majd tegyen bele 2-3 banánhéjat. A levéltetvek és a hangyák a banán káliumtartalmát megérezve a héjon fognak lakomázni, nem a növényeken.Ha befogja a kezét a tinta, az bizony nehezen mosható le. Csak vízzel és szappannal szinte lehetetlenség tisztára varázsolni kezünket. De erre is jó a banánhéj - dörzsölje be a héj belső oldalával a foltokat és nézze, ahogyan azok eltűnnek. A magyarázat:A jó idő közeledtével megszaporodnak a különböző bogarak, rovarok, szúnyogok. Ha vegyszermentesen szeretné enyhíteni ezeknek a rovaroknak a csípését, akkor dörzsölje be a piros, gyulladt csípéseket a banánhéj belsejével. A banánban található poliszacharidok beszivárognak a bőrbe és