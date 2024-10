„Legyen szó akár a vállalkozásomról, a baráti kapcsolataimról, a házasságomról, a gyermekem neveléséről, vagy bármilyen más feladatról, amelyet kapok vagy elvállalok – úgy érzem, sehol sem tudok 100 százalékot nyújtani. De nem is érzem a motivációt, hogy még több energiát fektessek mindebbe” – vallotta be egy nős, egygyermekes férfi, aki a The Guardiannak is megírta levélben a történetét.

„A vége az lesz, hogy elveszítek mindent és mindenkit”

„Úgy tűnik, még az sem motivál a keményebb küzdésre, hogy embereket vagy pénzt veszítek a jelenlegi hozzáállásommal. (…) A legtöbb döntésemet az befolyásolja, hogy »mit kell tennem«, nem pedig az, hogy »mit szeretnék tenni«” – fogalmazott a levélíró.

Képtelen vagyok rászánni magam arra, hogy eladjam a vállalkozásomat, közben viszont rengeteg időm megy el azzal, hogy ezen gondolkodom. Félek meghozni a döntést, viszont attól is félek, hogy mire döntök, addigra már késő lesz. A szüleimmel nem ápolok elég szoros viszonyt. Ráadásul a házasságom is egy küzdelem, a feleségem ugyanis úgy érzi, nem vállalok elég felelősséget. Mit tegyek?” – tette fel végül a kérdését a tanácstalan férj.

„A 70 százalék is bőven elég!”

A levélírónak Philippa Perry pszichoterapeuta válaszolt. Elsőként azt tanácsolta a férfinak, hogy a 100 százalék helyett inkább 70 százalékot tűzzön ki célnak, hiszen az is bőven elég. „A perfekcionizmus fojtogató és megbénító, a kreativitás és a párkapcsolat egyik legnagyobb ellensége” – emelte ki.

A szakértő szerint a férfi túl magas elvárásokat támaszt magával szemben, ez azonban nem feltétlenül szolgálja az érdekeit. „Az a baj, hogy ha túlterhelődünk és kiégünk, akkor nem csak attól távolodunk el, ami kiváltotta ezt, hanem mindentől. A túlhajszoltság tehát végül az életünk minden területére kihat” – tette hozzá Perry.

„A minőségi idő elvesztegetését fogod a legjobban bánni a halálos ágyadon”

A terapeuta szerint kérdezőjének meg kell tanulnia azt, hogy több olyan dolgot tegyen, amelyet a szíve diktál, és kevesebb olyat, amelyet észszerűnek tart. Úgy véli, ha az emberek elfogadják, hogy a munka és a karrier területén 70 százalékosan teljesíteni is éppen elég, akkor sokkal több érzelmi energiájuk maradna az igazán fontos dolgokra.

Játssz a lányoddal! Ne neveld őt is perfekcionistává! Nevettesd meg minden nap! Vállald el a reggeli vagy az esti rutin lemenedzselését, de ne házimunkaként tekints a lányoddal töltött időre, hanem élvezetként és feltöltődésként. Most még megvan a lehetőséged arra, hogy jó kapcsolatot alakíts ki a gyermekeddel, szánj időt rá! Persze, egy gyerek nevelése sok felelősséggel jár, de ne feladatként, hanem elsősorban emberként tekints rá!” – tanácsolta Philippa Perry.

A szakértő emellett annak fontosságát is kiemelte, hogy a férj őszintén beszéljen a küzdelmeiről és vívódásairól a feleségének. Ez ugyanis – ahogy Perry fogalmazott – ajtót nyithat egymás jobb megértése és a hatékonyabb együttműködés felé.

„Tudatosan tegyél azért, hogy több időt tölthess a feleségeddel, a lányoddal, a szüleiddel és a barátaiddal. Egy kis „Úgy érzem, sehol sem tudok 100 százalékot nyújtani” elkezdheted újjáépíteni ezeket a kapcsolatokat. Szervezz olyan programokat, amelyek neked és nekik is tetszenek, hogy erősítsd a köztetek lévő köteléket és jobban tudjatok kapcsolódni egymáshoz. A halálos ágyán a legtöbb ember azt bánja a legjobban, hogy túl kevés minőségi időt töltött a szeretteivel. Gondolom, te nem szeretnél így járni” – figyelmeztette olvasóját a pszichoterapeuta.