Visszatér az esős idő, borús lesz a hétvége

Nyugat felől megvastagszik ma felettünk a felhőzet, így az ország nagy részén erősen felhős vagy borult idő valószínű. Főként a keleti, északkeleti országrészben lehet több – szűrt – napsütésre számítani – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. A Dunántúlon néhol előfordulhat gyenge eső, illetve a délnyugati, nyugati szél időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul, majd késő estére 0 és 8 fok közé hűl vissza a levegő.

FElhős, esős időjárásra számíthatunk a hét második felében. Fotó: Getty Images

Holnap is jobbára erősen felhős lesz az ég, délutántól pedig egyre többfelé eleredhet az eső, záporeső. Megélénkül, néhol meg is erősödik a délnyugati, déli szél. Hajnalban mínusz 2 és plusz 6 fok közötti minimumokat mérhetünk, de az északkeleti, keleti fagyzugokban akár mínusz 6 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Napközben aztán a hűvösebb területeken 10, a legmelegebb tájakon 20 fokig melegedhet a levegő: nyugat, délnyugat felé haladva lehetnek jellemzőek az egyre magasabb értékek.

Borús hétvége előtt állunk

Ami a hét végét illeti, pénteken eleinte nagyobb területen felszakadozik a felhőtakaró, egyszersmind csökken a csapadékhajlam. A nap második felétől viszont ismét bezárul a felhőzet, valamint több helyen elered az eső, zápor, sőt, akár zivatarok is lehetnek. Élénk lesz, időnként megerősödik a nyugati, délnyugati szél. Hajnalban már nem lesz fagy, a 3-11 fokos minimumok után pedig délutánra 16 és 21 fok közé melegszik fel a hőmérséklet.

Szombaton jellemzően erősen felhős lesz az ég, többfelé és több hullámban várható csapadék. A nyugati, északnyugati szelet több helyen erős lökések kísérhetik. A nappali csúcshőmérséklet 12-19 fokot érhet el. Vasárnap vastagabb frontális felhőzet vonulhat át az ország felett, további eső, záporok kíséretében. Az északnyugati, északi szelet ismét sokfelé kísérhetik erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között várható.

