Jégesőre és viharos szélre készüljünk

Nyugat felől több hullámban érkezhet csötörtökön eső, zápor, délutántól pedig már zivatarok is várhatóak. Utóbbiakra a Dunántúl déli felén és az északkeleti, keleti megyékben van a legnagyobb esély – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Az egész ország területére zivatarok csaphatnak le. Fotó: Getty Images

Mindenhol leszakad az ég

Az egész ország területére figyelmeztetést adtak ki zivatarok veszélye miatt. Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében felhőszakadásra is készülni kell. Az intenzív esőzések idején rövid időn belül akár a 25-40 millimétert is meghaladó mennyiségű csapadék hullhat. A körmendi, szentgotthárdi, szombathelyi, vasvári, kaposvári, tabi, bonyhádi, dombóvári, szekszárdi, tamási és hegyháti járásokban különösen nagy esély van az erős, 60-100 km/h-s széllökésekkel és az 1-4 centiméter átmérőjű jégdarabokkal járó zivatarokra.

A legmelegebb órákban főként 23 és 30 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, csak a tartósan csapadékos helyeken lehet kissé hűvösebb. Késő estére pedig 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Estére egyébként jellemzően elcsitulnak a viharok, ám elszórtan még éjjel is lehet egy-egy gyengébb zivatar.

Pénteken már lesznek száraz országrészek is

Pénteken is nagyrészt borult lesz az ég, a nap első felében azonban előfordulhatnak napos időszakok. Esőre és záporra ezen a napon is számítani kell, akár több alkalommal is eshet. Délen és keleten néhol zivatar is lecsaphat. Helyenként nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat, ugyanakkor száraz országrészek is maradhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között várható.

