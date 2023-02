Humánmeteo: sok gondot okozhatnak a fagyos hajnalok

Csütörtökön fronthatás nem érvényesül, de a szokatlan, az ilyenkor szokásosnál több fokkal hidegebb idő még mindig jellemző lesz. Ebben a folyamatosan magas légnyomású és fagyos humánmeteorológiai helyzetben nagy terhelés éri még az egészséges szervezetet is. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a tartósan magas légnyomás és a hideg idő újfent okozhat tüneteket az érzékenyeknél.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: A felettünk uralkodó hatalmas kiterjedésű anticiklonban olyan légnyomásértékek alakultak ki, amelyek, főleg téli viszonylatban, különösen ritkák. Tartósan igen magas légnyomás! Hogyan hat ránk, ezt magyarázza el mai videójában a meteogyógyász. (x)

A napsütés ellenére is hideg, igazi téli napra van kilátás, habár csapadék nem érkezik. A -5, -10 fokos reggelt követően napközben is csak kevéssel emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet, továbbra is alacsony a hőérzet. Ez a hideg még több napig jellemző lesz a térségünkben, de azért a nappali hőmérsékletben már megkezdődik a lassú emelkedés. Egész nap igen nehéz perceket élhetnek át az ízületi bántalmakban szenvedők.

Az ilyenkor szokásosnál több fokkal hidegebb lesz az idő. Fotó: Getty Images

Célszerű folyamatosan melegen tartani a sajgó végtagokat, egy reggeli kímélő átmozgatás is segíthet. Többeknél megnő az izom- és hasi görcsök gyakorisága, emellett a hidegre érzékenyek körében vérnyomáspanaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek. A napsütés kissé javítja a hangulatot és a közérzetet, de a hőérzetben jelentős változást nem okoz. A teljesítőképesség kissé csökken, és az előző napokban tapasztalt alvászavarok is előjöhetnek az arra hajlamosaknál.

A levegőminőségben romlás várható, a forgalmasabb helyeken reggelente átmenetileg megemelkedhet a szállópor és a nitrogén-oxidok koncentrációja, és a mélyebb völgyekben is erre kell számítani.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!