Humánmeteo: kettősfront tünetei gyötörhetnek hétfőn

Hétfőn már változékonyabb lesz a humánmeteorológiai helyzet, kettősfronti tünetek jelentkezhetnek. Migrén és légzőszervi panaszok léphetek fel, általánosan romlik a komfortérzet. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a frontterhelés csak átmeneti, de akár komolyabb tüneteket is kiválthat!

A gyors és nagy mértékű változások komoly próba elé állítják a szervezetünket, sok embernél jelentkeznek szokatlanul erős panaszok. Fejfájás, alvászavarok! Kettősfront, brutális melegedés!

A fronthatás legintenzívebben nyugaton és a középső területeken érvényesül. Általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamint alvászavarok is jelentkezhetnek. Célszerű kerülni a fizikailag és szellemileg megerőltető tevékenységeket, a szabad időt pedig pihenéssel tölteni. A szív- és keringési rendszer betegségeivel küzdőknek is nehéz ez az időszak: ebben az esetben vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhat, nehézlégzés is jelentkezhet. A kiegyensúlyozott napirend oldhatja a zavarokat. A fronthatás csak egy naposnak ígérkezik, de még keddre virradó éjjel is felléphetnek alvásproblémák a fokozottan érzékenyek és az arra hajlamosak körében.

Kettősfronti tünetek jelentkezhetnek hétfőn. Fotó: Getty Images

A csapadék és a változékony idő jót tesz az allergiásoknak, ha ugyan csak rövid időre is, de csökken a pollenterhelés. A következő napokban azonban nagyfokú romlás várható az allergiahelyzetben, a hét legvégén már ismét magas lehet a kőris, valamint a ciprus- és tiszafafélék koncentrációja.

