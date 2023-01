Humánmeteo: erős széltől fájhat a fejünk

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a hideg helyett egyre inkább a szeles idő fogja okozni a tüneteket. Kedden egy hidegfront érkezik térségünkbe, de előtte még keleten melegfronti jellegű hatások is érvényesülnek kisebb mértékben. Változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég, és elszórtan csapadékra is készülni kell. A megerősödő szél szintén sokak körében válthat ki panaszokat.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát! A frontok sokféle formában terhelhetik meg a szervezetünket! Egyénenként is nagyok az eltérések, főleg a nem szokványos esetekben, mint amilyen a jelen helyzet is! Micsoda hidegfront! Mit fog tapasztalni? Meglepő dolgokat kell megtudnia a meteogyógyásztól! (X)

Gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás, a rossz közérzet és a fejfájás. Fogyasszunk sok folyadékot, lehetőleg tiszta vizet, és kerüljük a magas koffeintartalmú italokat. A front ellenére az előző naphoz képest kissé melegszik a levegő, a magasabb hőmérséklet miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyeknél enyhe migrén alakulhat ki, emellett alvászavarok is felléphetnek.

A szeles idő és a fronthatás sokaknál panaszokat okozhat kedden. Fotó: Getty Images

Napközben a görcsös panaszok is felerősödhetnek, növekszik az infarktusveszély is. Emellett a szeles időben alacsonyabban alakul a hő- és a komfortérzet. Bár nem lesz igazán hideg, de a jól variálható öltözetre most is szükség lehet. Reggel előfordulhatnak fagyok, így a télies, vastagabb öltözet továbbra is elengedhetetlen.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!