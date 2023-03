Humánmeteo: a nagy hőingás okoz bajt hétvégén

Szombaton a hűvös, többfelé fagyos reggelt követően gyorsan melegszik majd az idő, helyenként ismét 15 Celsius-fok körüli vagy akár kevéssel a feletti értékeket is mérhetünk. Viszont nem mindenki bírja ezt a változékonyságot, így a fokozottan érzékenyek körében ez a gyors melegedés akár intenzív tüneteket is kiválthat. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint tehát most nem a front, hanem a napon belüli nagy hőingás okoz panaszokat.

Fejfájás és fáradékonyság vár ránk szombaton

A melegfrontra fokozottan érzékenyek körébe tartozók fejfájást, migrént is tapasztalhatnak a hétvége első napján. Emellett akár alvászavar, napközbeni fáradékonyság és koncentrálási zavar is felléphet. Várhatóan nagyobb erőfeszítésekre lesz majd szükségünk a feladatok megoldáshoz, például a ház körüli munkák vagy a kerti tevékenységek esetében. A napsütés ugyanakkor pozitívan hathat a teljesítőképességre, így ez ellensúlyozhatja a panaszokat.

Fejfájás és fáradékonyság vár ránk szombaton. Fotó: Getty Images

Nehéz nap vár a szívbetegekre

Mivel többfelé nagy lesz a napi hőingás, a szívbetegekre és a vérnyomáspanaszokkal élőkre különösen nehéz nap vár. Az érintettek próbálják fokozottan kímélni magukat, és minden lehetőséget megragadni a pihenésre. A fizikai megterhelést, köztük a sportolást is kerüljék, a tartós stresszmentesség pedig a következő napokban is ajánlott. A kopásos eredetű ízületi bántalmakkal küzdők pedig panaszaik erősödésére készüljenek.

