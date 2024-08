Orvosmeteorológia: Hidegfront okozhat fejfájást szerdán

A Kiderül előrejelzése szerint hidegfront vonul át, így a fátyolfelhőzet mellett időszakosan erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Délelőtt a Dunántúlon kevesebb helyen, majd délutántól a Dunától keletre többfelé is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati, északi szél sokfelé megélénkül, elsősorban a Dunántúlon nagy területen meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 34 fok között valószínű, de helyenként a Tiszántúlon egy-két fokkal melegebb is lehet. Késő estére 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Getty Images

A HungaroMet szerint a hidegfront miatt legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. Tartós álmosságérzés jelentkezhet.

Zivatar miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas és Zala megyére.

Felhőszakadás miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.

Magas középhőmérséklet miatt másodfokú riasztás van érvényben Csongrád-Csanád megyében. Ugyanezért elsőfokú riasztást adtak ki Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.