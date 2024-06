Orvosmeteo: záporokat és nagy meleget is tartogat a szombat

Néhol még délelőtt is kialakulhat zápor, néha még az ég is megdörrenhet. Később azonban határozottan csökken a záporos csapadék esélye – bár csak átmenetileg. A gomoly- és fátyolfelhők mögül azért a Nap is előbújik majd, és a csapadékmentes órákban sok napsütésben lehet részünk. Késő délutántól viszont nyugat, délnyugat felől ismét erőteljesebb felhősödés kezdődik, és estefelé egyre nagyobb valószínűséggel fordulnak elő záporok és zivatarok.

Záporokat és nagy meleget is tartogat a szombat. Fotó: Getty Images

A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, zivatarok idején azonban erős, viharos lökések is lehetnek. A legmelegebb délutáni órákban 28 és 34 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 19 és 26 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint az egész országra vonatkozóan elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok veszélye miatt. Mint írták, egyes erősebb gócokhoz intenzív csapadékhullás, erős széllökés és jégeső is társulhat. Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyében pedig a 25 Celsius-fok feletti napi középhőmérséklet miatt adtak ki figyelmeztetést.

0,6 fokot is mértek már ezen a napon

A június 8-án valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 0,6 Celsius-fokot 1962-ben jegyezték fel, Kékestető településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1945-ben mért eredmény tartja, amikor 36 fokot mutattak a hőmérők Kaposváron.

Fronthatás ma nem várható

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint fronthatással ma nem kell számolni. A meleg miatt azonban csökkenhet a teljesítőképességünk, és az érzékenyebbeknél vérnyomás-ingadozás és fejfájás is jelentkezhet. Emellett extrém erős lehet az UV-sugárzás, így mindenképpen gondoskodjunk a megfelelő fényvédelemről.