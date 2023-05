Orvosmeteo: sok panaszt okoz a mediterrán ciklon

A jellemzően felhős ég mellett nyugaton vékonyodik a felhőzet, ott a nap is kisüthet, Többfelé záporok fordulhatnak elő, kedvez a helyzet zivatarok kialakulásának is. Élénk keleties szél mellett 17, 23 fok várható. Hétfőn még mindig kettősfront hat a szervezetre, de délután valamelyest javul az élettani helyzet. A fejfájás egész nap fennállhat, inkább a görcsös jellegű bántalmak lesznek jellemzők. Izom- és hasi görcsök, rosszullétek is felléphetnek. Gyakoriak az ízületi panaszok. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások: