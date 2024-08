Orvosmeteo: mutatjuk, meddig tart a mostani hőhullám

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk ma csapadék nélkül. Helyenként megélénkülhet az északnyugati szél – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Késő estére 18-26, hajnalra 13-22 fokig hűl vissza a levegő.

Jövő pénteken egy markáns hidegfront hozhat enyhülést, addig azonban marad a hőség, ami mindenki szervezetére nagy megterhelést ró. Különösen a déli megyékben, ahol a nappali csúcsértékekek a 36-37 fokot is elérhetik az előttünk álló napokban, miközben az éjszakák is kifejezetten melegek lesznek. Fontos most az elővigyázatosság: a legmelegebb órákban lehetőleg tartózkodjunk árnyékos, hűvös helyen, figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, továbbá figyeljünk a környezetünkben élő idősekre, krónikus betegekre. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyek listája, amelyeket bárki igénybe vehet.

Az erős hőhullám mellett sok panasz forrása a mostani időszakban a parlagfű virágzása. Az invazív gyom pollenszórása az Alföldön és a keleti országban immár elérheti a magas szintet. A parlagfű-allergiásoknál így egyre erőteljesebb tünetekkel jelentkezhet szénanátha. Hogy pontosan mit lehet tenni a probléma ellen, arról friss cikkünkben írunk részletesen.

Ami a folytatást illeti, hétfőn és kedden is sok napsütésben lehet részünk, amit legfeljebb fátyol- és gomolyfelhők tarkíthatnak. A nappali maximumok 28 és 37 fok között várhatóak: északkeleten lesz valamelyest enyhébb, délen a legmelegebb az idő.

Borítókép: Getty Images