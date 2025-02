Orvosmeteo: mínusz tíz foknál is hidegebb lehet éjszaka

Az eleinte derült dél-dunántúli és keleti területek felett is fokozatosan megnövekszik ma napközben a felhőzet. Összességében így felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal tarkítva – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol lehet hószállingózás, illetve a szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 5 fok között alakul. Az esti óráktól aztán lassanként kiderül az ég, hajnalra pedig mínusz 12 és mínusz 5 fok közé hűl vissza a levegő, sőt, fagyzugos helyeken mínusz 15 fok alatti értékek is előfordulhatnak.

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, fronthatás továbbra sem érvényesül. Kifejezetten frontérzékenységhez köthető panaszoktól tehát nem kell tartani, azonban az átlagosnál hidegebb idő sokaknál kellemetlen tüneteket válthat ki. Ilyenkor az erek összehúzódnak, rontva a bőr vérellátottságát. Mindez könnyen bőrszárazsághoz vezethet, valamint a légutak nyálkahártyájának kiszáradásához, azon keresztül pedig a felső légúti fertőzések fokozott kockázatához. Fontos tehát, hogy ha kimozdulsz otthonról, öltözz kellően melegen és rétegesen, továbbá a nátha megelőzése érdekében tartsd be az alapvető higiéniai szabályokat.

Holnap általában derült, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten, keleten lehet némi felhősödésre számítani, és a délkeleti, keleti irányú szél is gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet 2 és 6 fok között valószínű.

