Orvosmeteo: ma már 41 fok is lehet

Fátyol- és gomolyfelhők ugyan pénteken is lesznek az égen, mindezek ellenére azonban sok napsütésben lesz részünk a nap folyamán. A legtöbb zápor, zivatar az ország északi felén várható.

Ma már 41 fok is lehet. Fotó: Getty Images

A zivataroktól függetlenül is időnként megélénkülhet a délire, délkeletire forduló szél. A legmelegebb délutáni órákban jellemzően 34 és 41 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, az Alföldön várható a legnagyobb hőség. Késő estére pedig 25 és 33 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint az ország döntő részén már a 29 fokot is meghaladhatja a 24 órás középhőmérséklet. Délelőtt, délután és kora este is előfordulhatnak zivatarok, a leginkább az északi országrészben. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és viharos szél is kísérheti.

5,2 fokot is mértek már ezen a napon

A július 12-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 5,2 Celsius-fokot 1937-ben jegyezték fel, Dobogókő településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1922-ben mért eredmény tartja, amikor 38,9 fokot mutattak a hőmérők Egerben.

Már kínozzák a pollenek az allergiásokat

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint még mindig kitart a frontmentes idő, nem várható lehűlés a Kárpát-medencében. A forróság és az extrém erős UV-sugárzás komoly terhelést ró a szervezetre, legyünk óvatosak. Az allergiásokat a csalánfélék és a pázsitfűfélék pollenje kínozhatja. A légnyomás továbbra is változatlan marad.