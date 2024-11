Orvosmeteo: jönnek a mínuszok

Bár napos idő lesz vasárnap, azért lesznek felettünk fátyolfelhők is. Sőt, az északkeleti, keleti tájakon lehet vastagabb a magas szintű felhőzet, arrafelé jobban szűrheti a napsütést. Az összeáramlási zóna szakadozott felhőzete a nyugati, délnyugati tájak fölé tevődik, de délutánra ott is csökken a felhőzet – magyarázza a kiderul.hu. Estére az ország nagy részén kiderül az ég, és ami jó hír: csapadék nem lesz, és a szél is gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. Késő estére -1 és +8 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Getty Images

Most olyan összetett a légköri helyzet, hogy a hideg, és a melegfrontra érzékenyek szervezetét is megterhelheti az időjárás. Ebből főként gyengeség, vérnyomásproblémák és fejfájás adódhatnak.