+15° +27°
Hidegfront

Orvosmeteo: hidegfrontra, felhőszakadásra és villámárvízre készüljünk

Az ország egyik részén többnyire napos, míg máshol esős időre van kilátás. Felhőszakadásra és villámárvízre is van kilátás – mutatjuk, hol.

Hétfőn nagyrészt fátyolfelhős, napos időre van kilátás. Az ország keleti, északkeleti felén azonban magasabbra törnek a gomolyfelhők, így záporok, zivatarok is előfordulhatnak.

négytagú család esőkabátban sétál a szabadban esőben
Felhőszakadásra és villámárvízre is van kilátás. Fotó: Getty Images

A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb délutáni órákban 25 és 31 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Hajnalban pedig 16 és 21 fok közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma a déli órákig az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön zivatarok fordulhatnak elő. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. „Terepviszonyoktól függően villámárvizek is előfordulhatnak” – írták.

-1 fokot is mértek már ezen a napon

A szeptember 8-án valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, -1 Celsius-fokot 1991-ben jegyezték fel Szendrőládon és Fügödön településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1946-ban mért eredmény tartja, amikor 35,6 fokot mutattak a hőmérők Szegeden.

Újabb gyenge hidegfront éri el a térségünket

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint ma egy újabb gyenge hidegfront éri el az országot, amely markáns lehűlést ugyan nem hoz, a szervezetünkre azonban hatással lehet. A szél időnként megerősödik, ez csökkenti a hőérzetet. A légnyomás csökken.

fronthatás hidegfront időjárás-jelentés orvosmeteorológia felhőszakadás villámárvíz orvosmeteo

Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +27 °C
Minimum: +15 °C

Nagyrészt fátyolfelhős, napos idő ígérkezik. Ugyanakkor főleg hazánk keleti, északkeleti felén magasabbra törnek a gomolyfelhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés is kísérheti. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Késő estére 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. Ma egy újabb gyenge hidegfront éri el az országot, amely markáns lehűlést ugyan nem hoz, a szervezetünkre azonban hatással lehet.

