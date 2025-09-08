Orvosmeteo: hidegfrontra, felhőszakadásra és villámárvízre készüljünk

Hétfőn nagyrészt fátyolfelhős, napos időre van kilátás. Az ország keleti, északkeleti felén azonban magasabbra törnek a gomolyfelhők, így záporok, zivatarok is előfordulhatnak.

Felhőszakadásra és villámárvízre is van kilátás. Fotó: Getty Images

A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb délutáni órákban 25 és 31 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Hajnalban pedig 16 és 21 fok közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma a déli órákig az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön zivatarok fordulhatnak elő. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. „Terepviszonyoktól függően villámárvizek is előfordulhatnak” – írták.

-1 fokot is mértek már ezen a napon

A szeptember 8-án valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, -1 Celsius-fokot 1991-ben jegyezték fel Szendrőládon és Fügödön településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1946-ban mért eredmény tartja, amikor 35,6 fokot mutattak a hőmérők Szegeden.

Újabb gyenge hidegfront éri el a térségünket

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint ma egy újabb gyenge hidegfront éri el az országot, amely markáns lehűlést ugyan nem hoz, a szervezetünkre azonban hatással lehet. A szél időnként megerősödik, ez csökkenti a hőérzetet. A légnyomás csökken.