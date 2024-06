Orvosmeteo: hidegcsepp miatt szakadhat le ma az ég

A napsütés mellett ismét erőteljesebbé válik ma a gomolyfelhő-képződés. A déli óráktól többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. A Hungaromet veszélyjelző rendszere szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy elsősorban a Dunától keletre, de néhol akár a Dunántúlon is előfordulhat felhőszakadással, viharos széllel és jégesővel kísért zivatar. Ezt leszámítva gyenge vagy mérséklet marad napközben a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között alakul, majd késő estére 20-25 fokig hűl vissza a levegő.

Az orvosmeteorológiai helyzetet a fülledt, meleg időjárás határozza meg. Fronthatás nem érvényesül, de a melegedés, majd hétvégén a kánikula nagy megterhelést róhat a szervezetre, különösen a kisgyerekek és az idősek, krónikus betegek esetében. Ezenkívül sokaknál jelentkezhetnek pollenallergiás panaszok is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése alapján a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollenkoncentrációja is a közepes-magas tartományban alakul, ahogy az útifű virágpora is helyenként magas koncentrációban lehet jelen a levegőben.

Ami a folytatást illeti, szombaton és vasárnap napos időben lehet részünk gomoly- és fátyolfelhőkkel. A nappali maximumok előbb 29-34, majd 31-37 fok között valószínűek. Szombaton az északkeleti országrészben helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, míg vasárnap inkább az északi, északnyugati tájakon fordulhat elő némi csapadék.

