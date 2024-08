Orvosmeteo: helyenként felhős, de frontmentes időnk lesz

Az ország nagy részén napos időt tartogat a kedd, bár a Dunától keletre több gomolyfelhő is lehet az égen. Emellett északkeleten és a délnyugati, nyugati határ mentén is maradhatnak tartósabban felhős vidékek – az előbbi tájakon akár egy-egy zápor is lecsaphat.

Helyenként felhős, de frontmentes időnk lesz kedden. Fotó: Getty Images

Az északias szél leginkább csak az Észak-Dunántúlon és északkeleten, valamint keleten élénkül meg, egyébként gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban jellemzően 25 és 30 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, ám a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél hűvösebb is lehet. Késő estére pedig 14 és 22 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint a mai napon a kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem várható. Így jelenleg nincs érvényben az országban sem riasztás, sem figyelmeztetés.

4,9 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 6-án valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 4,9 Celsius-fokot 1976-ban jegyezték fel, Szokolya településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1905-ben mért eredmény tartja, amikor 40,2 fokot mutattak a hőmérők Orosházán.

Fellélegezhetnek a frontérzékenyek

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint most néhány napig nem várható fronthatás. Átmenetileg enyhülnek tehát az érzékenyek front okozta panaszai. A parlagfűre allergiások viszont továbbra is kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. A légnyomás ingadozik.