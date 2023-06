Orvosmeteo: frontokra nem, jégesőre számíthatunk

Felhőszakadásra, sőt akár jégesőre is számíthatunk csütörtökön és pénteken a Kiderül előrejelzése szerint. Többnyite azonban napsütéses marad az idő, és fronthatásokra sem kell számítani.

Elsősorban az északkeleti, keleti harmadban valószínűek záporok, zivatarok a mai nap során, illetve a késő délutáni órákban az Alpokaljára is besodródhat egy-egy cella. A hevesebb zivatarokat jégeső, felhőszakadás is kísérheti. A déli, délkeleti szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 31 és 36 fok között valószínű, de néhol ennél egy-két fokkal melegebb is lehet. Késő estére 20 és 28 fok közé hűl le a levegő.

Fronthatásra nem kell számítani

Fronthatásra a nap folyamán nem kell számítani, ehelyett a forró, fülledt idő okozhat sokaknak kellemetlenséget. A kánikula leginkább a szívbetegséggel élők, illetve az idősebbek szervezetét viselheti meg, nekik érdemes a legforróbb nappali órákban árnyékba húzódni. Az UV sugárzás kimondottan erős lesz, ami miatt a bőrünk védelméről is érdemes gondoskodni, fényvédő krémek használatával.

Tart a pázsitfűfélék pollenszezonjának csúcsidőszaka is, ami az allergiások mindennapjait keserítheti meg. Az elkövetkező időszakban a pollenterhelés várhatóan tovább emelkedik.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!