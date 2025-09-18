Orvosmeteo: érdemes kihasználni a napos időt, amíg tart

Általában gyengén felhős vagy derült, napos időre készülhetünk csütörtökön. A Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti országrészben viszont időnként felhősebb lehet is az ég. Csapadékra azonban nem kell készülni.

A csütörtök többnyire gyengén felhős, de napos időt tartogat. Fotó: Getty Images

Kevés helyen megélénkülhet a nyugatias szél. A legmelegebb délutáni órákban 21 és 26 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Hajnalban pedig 13 és 18 fok közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma nem várható az alkalmazott kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség. Ezért jelenleg nincs érvényben sem vészjelzés, sem riasztás.

-1,1 fokot is mértek már ezen a napon

A szeptember 18-án valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, -1,1 Celsius-fokot 2004-ben jegyezték fel Zabar településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 2015-ben mért eredmény tartja, amikor 37,3 fokot mutattak a hőmérők Körösszakálon.

Nem terhel ma minket fronthatás

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint ma nem terheli a szervezetünket fronthatás. Érdemes kihasználni a napos időt a szabadtéri tevékenységhez, a napsütés ugyanis jó hatással van a hangulatra. Az UV-sugárzás délutánra elérheti a mérsékelt, néhol akár az erős szintet is. A parlagfű virágporának mennyisége továbbra is magas az egész országban. A levegőminőség azonban alapvetően kedvezően alakulhat.