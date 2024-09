Orvosmeteo: nehéz nap vár a frontérzékenyekre

Kedden nyugat felől megvastagszik a felhőzet, egy gyengülő félben lévő csapadékzóna pedig kelet felé halad. Az északkeleti, keleti tájakon csak késő délután, illetve este várható eső, addig szűrt napsütésre lehet számítani. További záporok, zivatarok is kialakulhatnak az országban.

Ismét kellemetlen panaszaink lehetnek az időjárás miatt. Fotó: Getty Images

Többfelé megélénkül, az Alföldön pedig helyenként meg is erősödik majd a déli, délkeleti szél. Emellett a zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 20 és 27 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk – de a Dunántúl tartósabban felhős részein ennél több fokkal alacsonyabb, míg az Alföldön néhol kissé magasabb is lehet. Késő estére pedig 13 és 19 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma Délnyugat felől északkelet felé egy intenzív záporos csapadékzóna átvonulása várható. Délelőtt a Dunántúlon, délután pedig már a Dunától keletre is számíthatunk záporra. Délután, illetve este elsősorban a Dunántúlon, majd késő estétől keletebbre is kialakulhat helyenként zivatar, amelyhez néhol viharos szél, jégeső, illetve jelentősebb mennyiségű csapadék is társulhat.

36,7 fokot is mértek már ezen a napon

A szeptember 24-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, -3 Celsius-fokot 1948-ban jegyezték fel Putnokon. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1918-ban mért eredmény tartja, amikor 36,7 fokot mutattak a hőmérők Ásotthalmon.

Vége a frontmentes időnek

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint térségünk fölött most egy hullámzó frontálzóna található. Ennek köszönhetően mind a hideg-, mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli majd az időjárás.