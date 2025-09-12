Orvosmeteo: a frontérzékenyeknek jó, az allergiásoknak rossz hírünk van

A köd és a rétegfelhőzet péntek délelőtt mindenütt feloszlik, így országszerte napos, gomolyfelhős idő várható. Csupán néhány helyen fordulhat elő zápor.

Az allergiások többféle panasszal, például könnyezéssel és szemviszketéssel is küzdhetnek. Fotó: Getty Images

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb délutáni órákban 24 és 29 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Hajnalban pedig 15 és 20 fok közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma alacsony a valószínűsége az alkalmazott kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenségeknek. Ezért jelenleg nincs érvényben sem vészjelzés, sem riasztás.

0 fokot is mértek már ezen a napon

A szeptember 12-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 0 Celsius-fokot 1911-ben jegyezték fel Debrecenben. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1947-ben mért eredmény tartja, amikor 34,8 fokot mutattak a hőmérők Kaposváron.

Nem kínoz ma fronthatás

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint ma nem kell fronthatásra készülni. A pollenkoncentráció azonban a következő napokban várhatóan megemelkedik, és ismét a magas, illetve nagyon magas szintre szökik. Az UV-sugárzás gyenge-mérsékelt tartományban mozog majd. Budapest területén kedvezően alakul a levegőminőség.