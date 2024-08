Orvosmeteo: folytatódik a kánikula

A szerda többnyire napos időt tartogat, általában csak kevés felhő lesz az égen. A Dunántúl nyugati, délnyugati részein azonban több gomolyfelhő is képződhet, így arrafelé zápor, zivatar is előfordulhat. Esetleg még a délkeleti határvidéken is eleredhet az eső.

Szeptember 5-éig nem is várható lehűlés. Fotó: Getty Images

Az északkeleti szél elsősorban az Alföld keleti felén élénkül meg, zivatarok idején pedig átmenetileg erős vagy viharos lökésekre is számíthatunk. A legmelegebb délutáni órákban jellemzően 30 és 35 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére is csak 18 és 25 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint napközben a Dunántúl délnyugati felében, illetve kis eséllyel a délkeleti határ mentén is lecsaphat néhány zivatar, amelyet viharos, nagyjából 60-75 kilométer/órás szél kísérhet. A nyugati, valamint az északi területek kivételével egyébként mindenhol 25 fok feletti napi órás középhőmérséklet valószínű.

1,7 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 28-an valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 1,7 Celsius-fokot 2012-ban jegyezték fel, Zabar településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1992-ben mért eredmény tartja, amikor 38,7 fokot mutattak a hőmérők Komáromban.

Szeptember 5-éig nem várható lehűlés

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint folytatódik a kánikula, és egészen szeptember 5-éig nem várható lehűlés. A meleg még az egészséges szervezetet is jelentősen igénybe veszi. Az UV-sugárzás ma is erős lesz, ezért a déli órákban nem célszerű a napon tartózkodni. A légnyomás csökken.