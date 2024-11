Orvosmeteo: ezekbe a megyékbe hozhat havat egy hidegcsepp

Az ország döntő részén ma is borult, párás, főként északkeleten tartósan ködös időre van kilátás – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Sokfelé előfordulhat szitálás, a fagyos területeken akár ónos szitálás is. Emellett elsősorban az északkeleti és a keleti megyékben vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt egy, a Kárpát-medence közelében a magasban kavargó hidegcsepp hatására. Néhol havazhat, illetve meg is maradhat a vékony hótakaró. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 6 fok között alakul.

Az orvosmeteorológiai helyzetet továbbra sem rontják frontok, frontmentes időre készülhetünk az elkövetkező napokban. Ezzel együtt a hideg, párás időben alacsonyan alakul a hőérzet, ezért nagyon fontos a kellően meleg, réteges öltözködés. Továbbá nagy figyelmet kell fordítani az alapvető higiéniai szabályok betartására, hiszen javában zajlik a náthaszezon. Sokfelé a kültéri levegőminőség is sokat romlott mostanra, és a levegőminőség az egészségtelen vagy a veszélyes szintre is süllyedhet. A szálló por elsősorban gyermekeknél, időseknél, várandósoknál és a krónikus légzőszervi vagy szív- és érrendszeri betegséggel élőknél légzőszervi okozhat tüneteket, például köhögést és légúti irritációt.

Ami a folytatást illeti, szerdán továbbra is borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható. Szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás előfordulhat, illetve északkeleten havazás, havas eső továbbra is kialakulhat. A nappali csúcshőmérséklet 0 és 7 fok között valószínű.

