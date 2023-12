Orvosmeteo: csapadékos időnk lesz karácsonyig

Eső, hó, havas eső - a Kiderül előrejelzése szerint bármire számíthatunk a következő napokban. Csütörtök napközben egy melegfront kis okozhat kellemetlenségeket.

Ma napközben jellemzően erősen felhős vagy borult idő várható, reggel, kora délelőtt lehet némi napsütés a nem rétegfelhőzettel borított tájakon. Estig főként északon lehet gyenge eső, néhol havas eső, majd észak felől már egyre több helyen valószínű csapadék. Vegyes halmazállapot az Északi-középhegységben lehet. A délnyugatira forduló szél mindenütt megélénkül, délután egyre nagyobb területen megerősödik, este az Észak-Alföldön, Borsodban viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul. Késő este 1, 9 fok valószínű.

A frontérzékenyek számára rossz hír, hogy a mai nap során melegfronti hatás dominál, ami miatt többféle tünet is felerősödhet. A mozgalmas időjárás miatt fejfájás, migrén gyötörhet napközben, éjszaka pedig az alvásunk minőségét is negatívan befolyásolhatják a frontok. A hűvös hajnalok az ízületi fájdalmakkal élők panaszait erősítik fel. A változékony időjárás miatt a balesetveszély is megnő, óvatosan közlekedjünk az utakon!