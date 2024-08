Orvosmeteo: ciklon kínozza ma az idegrendszerünket

Átvonul az országon egy vastag frontális felhőzet, és gomolyfelhők is képződnek. Ennek ellenére így is több órára kisüt majd a nap. Szórványosan zápor, zivatar is kialakulhat, amire az északkeleti, valamint a délnyugati, nyugati tájakon van a legnagyobb esély.

Az érzékenyek fejfájást, aluszékonyságot és vérnyomás-emelkedést tapasztalhatnak. Fotó: Getty Images

Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Zivatarok környezetében a viharos széllökés sem kizárt. A legmelegebb délutáni órákban jellemzően 26 és 31 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, ám a tartósabban felhős, csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Késő estére pedig 15 és 23 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint a délutáni órákban elsősorban az északkeleti országrészben, másodsorban a nyugati, délnyugati megyékben alakulhatnak ki zivatarok. Viharos széllökésre, kis méretű jégre, valamint intenzív csapadékra is számíthatunk. Elvétve egyébként máshol is kialakulhat egy-egy zivatar, bár ennek jóval alacsonyabb a valószínűsége.

40 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 5-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 4,8 Celsius-fokot 1919-ben jegyezték fel, Dobogókő településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1905-ben mért eredmény tartja, amikor 40 fokot mutattak a hőmérők Orosházán.

Örvénylő ciklon okoz tüneteket

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint egy ciklon örvénylik a Kárpát-medencében, ez pedig könnyen kibillentheti az egyensúlyi állapotából az érzékeny idegrendszert. Fejfájás, aluszékonyság és vérnyomás-emelkedés jelentkezhet. A parlagfűre érzékenyek készüljenek fel arra, hogy megjelennek az allergiás tüneteik, például orr- és szájnyálkahártya-viszketés, orrfolyást, tüsszögés vagy szemviszketés. A légnyomás csökken.