Orvosmeteo: búcsút mondhatunk egy időre a napsütésnek

Az ország nagyobb részén borult, párás időben lesz ma részünk, bár a reggelre képződött köd a legtöbb helyen fokozatosan feloszlik. Kisebb körzetekben még előfordulhat némi napsütés, de napközben ezeken a tájakon is megnövekszik a felhőzet – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Csapadék legfeljebb szitálás, ónos szitálás, esetleg gyenge eső formájában jelentkezhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 5 fok alatt marad.

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, jelentős fronthatás nem valószínű. Nyugat felől azonban egy széteső front felhőzete kúszik az ország felé, és az arra érzékenyek körében enyhe kettősfronti hatást gyakorolhat. A szélcsendes, párás időben egyre többfelé feldúsulnak a szennyezőanyagok a levegőben, ami sokaknál kellemetlen légzőszervi panaszokat eredményezhet. Ezenkívül a hidegben fokozódik a felső légúti megbetegedések kockázata, ezért fontos odafigyelni az alapvető higiéniai szabályok betartására.

Holnap is nagyrészt erősen felhős, illetve borult lesz az ég. Helyenként szitálás, gyenge eső, havas eső, a magasabban fekvő területeken hószállingózás is előfordulhat. A szél ugyanakkor továbbra is mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet 2 és 7 fok körül alakul szerdán.

