Orvosmeteo: átmeneti lesz a mai frontmentes idő

Hétfőn a felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, és napközben általában kevés - a délnyugati tájakon kissé több - felhő lehet az égen - írja a Kiderül. Csapadék a reggeli órákban a délnyugati, déli határvidéken még előfordulhat, de napközben már nem várható. Az északi, északkeleti szél többfelé ismét megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Tiszántúlon helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 31 fok között valószínű, a délkeleti határnál lesz a legmelegebb. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Ma átmenetileg frontmentes idő várható, holnap ugyanakkor érkezik az újabb front az előrejelzés szerint. Az UV sugárzás mértéke napközben extrém magas lehet, mindenképpen javasolt tehát a fényvédő krémek használata a kinttartózkodás ideje alatt. A levegőben lévő allergének száma is magas lehet, ami miatt az allergiások tünetei is felerősödnek. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollenkoncentrációja országosan magas, a pázsitfűféléké több helyen eléri a nagyon magas szintet is. Az útifű virágpora jellemzően közepes, helyenként magas koncentrációban lehet jelen, míg a libatopféléké, a lóromé, a kenderféléké, a gyékényé, a sásféléké, valamint az ernyősvirágzatúaké országosan alacsony.