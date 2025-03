Orvosmeteo: a lehűlés előtt még kiadós eső jön

Nyugat felől egyre nagyobb területen beborul ma az ég. Északkelet felé egy csapadékzóna halad végig az országon. A déli óráktól többfelé kialakulhatnak már záporok, zivatarok – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Elsősorban a déli országban feltámad a délies szél is: arrafelé erős, délnyugaton viharos lökések is előfordulhatnak. Zivatarok környezetében ugyancsak számítani lehet viharos erejű légmozgásra. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati felén 8 és 15 fok között, délkeleti tájain 20 fok körül alakul.

A változékony időben sokan tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket. Ma kettősfronti hatás érvényesül, azaz mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek körében felléphetnek időjáráshoz köthető panaszok: fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás-ingadozás. Az érintett területeken az erős szél is fokozhatja a szervezetet érő megterhelést. A szabadban a hőérzet igen csalóka, ezért fontos a réteges, kellően meleg öltözet. A megfázásveszéllyel továbbra is számolni kell.

A holnapi nemzeti ünnepen túlnyomóan borult lesz az ég, inkább csak délkeleten szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Eközben délnyugat felől újabb, kiterjedt csapadékzóna érkezik, amelyből országszerte várható eső, zápor, délkeleten akár zivatarok is. A délnyugati szél északnyugatira, északira fordul, illetve helyenként meg is erősödik. A nappali csúcshőmérséklet immár csupán 6 és 12 fok közötti értéket ér majd el, bár a délkeleti országrészben ennél valamelyest enyhébb lehet az idő: arra felé 13-20 fokig is felkúszhat napközben a hőmérő higanyszála.

Borítókép: Getty Images