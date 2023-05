Orvosmeteo: a hét elején érkezik az újabb front

Napos, nyárias időt jósolnak a meteorológusok vasárnapra, a Kiderül előrejelzései szerint azonban a jövő héten csapadékra és újabb fronthatásokra kell számítani.

Vasárnap országszerte napos, tiszta idő lesz, a fátyol- és gomolyfelhők helyenként zavarják csak meg a napsütést. Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, valamint a szél is jobbára mérsékelt marad. Zivatarok mentén átmeneti szélerősödés előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, de néhol akár a 29 fokot is elérhetjük. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Napos, nyárias időt jósolnak a meteorológusok vasárnapra. Fotó: Getty Images

Jelentősebb fronthatásra vasárnap sem kell számítani, a jövő hét elején térnek vissza a frontok. Várhatóan a pollenterhelés is felerősödik a következő napokban, ami leginkább az allergiával küzdők számára okozhat sok kellemetlenséget. A sok napsütés miatt az UV sugárzás is erősebb lesz, ami miatt az érzékenyebb bőrűeknek érdemes fényvédő krémet is használniuk.

