Orvosmeteo: 40 fokot és zivatarokat is tartogat a csütörtök

Csütörtökön is sok napsütésre készülhetünk, csupán néhány fátyol- és gomolyfelhő lesz az égen. Délutántól néhol zápor, zivatar is kialakulhat – erre délnyugaton lesz a legkisebb esély.

Továbbra is hőségre és extrém erős UV-sugárzásra kell készülni. Fotó: Getty Images

A szél jellemzően mérsékelt lesz, zivatarok esetén viszont erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmelegebb délutáni órákban jellemzően 34 és 40 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, északnyugaton viszont pár fokkal alacsonyabb hőmérsékletre kell készülni. Késő estére pedig 25 és 32 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint az ország nagyobb részén már a 29 fokot is elérheti a 24 órás középhőmérséklet, csupán az északnyugati megyékben és az Északi-középhegységben lesz pár fokkal hűvösebb. A déli óráktól ismét kedvezőek lehetnek a feltételek helyi, rövid életű zivatarokhoz. Viharos széllökésekre, kisebb szemű jégre és intenzív csapadékra is számítani lehet. Estére már határozottan csökkenhet a zivatarok esélye, de északon, északkeleten, és esetleg a nyugati határszélen még ekkor is előfordulhat néhány dörgés-villámlás.

3,1 fokot is mértek már ezen a napon

A július 11-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 3,1 Celsius-fokot 2015-ben jegyezték fel, Zabar településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1922-ben mért eredmény tartja, amikor 38,2 fokot mutattak a hőmérők Egerben.

Csalán- és pázsitfűfélék okoznak tüneteket

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint marad továbbra is a frontmentes idő, egyelőre nem várható lehűlés a Kárpát-medencében. A forróság és az extrém erős UV-sugárzás tehát még mindig komoly terhelést ró a szervezetre. Közben már a csalánfélék és a pázsitfűfélék pollenje tüneteket okozhat az allergiásoknál. A légnyomás nem változik.