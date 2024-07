Orvosmeteo: 37 fok is lehet délután

Hétfőn reggel még erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre van kilátás, de még így is többórás napsütés valószínű. Estére a gomolyok összeesnek, és kiderül az ég. Záporokra, zivatarokra nem árt felkészülni, főleg a Duna vonalától keletre. Helyenként felhőszakadás is előfordulhat.

Hőségre és extrém erős UV-sugárzásra számíthatunk. Fotó: Getty Images

Az északias irányú szelet helyenként élénk, zivatarok esetén erős, viharos lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban többnyire 30 és 37 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, de északnyugaton 30 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet. Késő estére pedig 20 és 28 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint az északnyugati, északi országrész kivételével mindenhol meghaladhatja a 25 fokot a napi középhőmérséklet. Az Alföld déli és középső részein pedig akár a 27 fokot is meghaladhatja a 24 órás átlaghőmérséklet. Napközben zivatarokra is számítani lehet, legfőképpen a Dunától keletre. A zivatarokhoz viharos széllökés, jégeső és intenzív csapadék, vagy akár felhőszakadás is társulhat.

4,5 fokot is mértek már ezen a napon

A július 8-án valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 4,5 Celsius-fokot 1984-ben jegyezték fel, Pápa településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 2015-ben mért eredmény tartja, amikor 39,3 fokot mutattak a hőmérők Budakalászon.

Pihenhetnek a frontérzékenyek

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint ma átmenetileg frontmentes idő várható, ugyanis a tőlünk északra húzódó frontok nem hoznak lehűlést a Kárpát-medencébe. Hőségre és extrém erős UV-sugárzásra számíthatunk, legyünk óvatosak a szabadban. A légnyomás emelkedik.