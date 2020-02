Rendszeres edzés mellett ezért nőhet a súlyunk

Egy szobamérleg ráadásul nem is tudja megmérni a testösszetételünket - tehát azt, hogy mennyi zsír és izom van a testünkben. Ha az a célunk, hogy fittebbek , egészségesebbek és erősebbek legyünk, akkor érdemesebb inkább testösszetétel-méréssel követni a fejlődést. A napi rendszeres mérlegeléssel csak feleslegesen terheljük magunkat - azért is, mert ha kevesebbet mutat a mérleg, attól még nem biztos, hogy fittebbek is vagyunk., ez pedig önmagában még nem sokat jelent. Ha tehát rendszeresen edzünk, és nő a súlyunk, az azt is jelezheti, hogy az edzéseink hatékonyak, de érdemes lehet változtatni a táplálkozásunkon is.