A kardióedzés legfontosabb szabályai

Sose maradjon el a bemelegítés és a levezetés

A valóban hatékony - és egyben biztonságos - edzés érdekében ajánlott betartani az alábbi szabályokat.

Zsírégetéshez keményen kell edzeni, viszont nagyon fontos, hogy elkerüljük a sérüléseket - éppen ezért fontos, hogy legalább öt percet szánjunk arra, hogy bemelegítsük és felkészítsük a terhelésre az izmainkat. A futógépen ez például öt perc tempós sétát jelent, kerékpáron, elliptikus tréneren vagy lépcsőzőgépen pedig a második vagy harmadik legalacsonyabb fokozatot.

A lényeg, hogy ezt a fázist soha, semmilyen körülmények között ne hagyjuk ki, mert ha megsérülünk, az nemcsak a fájdalmak miatt kellemetlen, hanem azért is, mert jó eséllyel így majd az edzéseket is ki kell hagynunk. Ugyanez a helyzet a levezetéssel is - az edzés végén egy alacsonyabb terhelésű szakasszal elnyújthatjuk a zsírégetés folyamatát, és elindíthatjuk az izmok, illetve a szervezet regenerációját is.

Ha kardiózni szeretnénk, érdemes betartani néhány egyszerű szabályt

Minden gépen próbáljunk ki két hetes "tesztüzemet"

A legtöbb kardiógépen számos előre beállított edzésprogram közül választhatunk, és gombnyomással állíthatjuk a sebességet, nehézségi fokozatot, dőlésszöget, attól függően, hogy épp melyik típusút használjuk. Hogy melyik fokozat, illetve edzésnév pontosan milyen terhelést takar, gyártónként változhat, ezért érdemes többfélét végigpróbálni, ugyanúgy, ahogy a különböző gépeknek is érdemes adni egy-egy esélyt.

Nagyon fontos, hogy gépenként, illetve edzésprogramonként adjunk magunknak két hetet, hogy letesztelhessük, mi tetszik a legjobban, illetve mi van a szervezetünkre a legjobb hatással. Így lehetünk biztosak benne, hogy megfelelően megismerjük a gépet ahhoz, hogy a lehető legtöbbet ki tudjuk hozni az edzésünkből. Ha megvan a kedvencünk, akkor 2-4 hetenként (az edzés gyakoriságától függően) érdemes kicsit növelni a terhelést az optimális zsírégető hatás kedvéért.

Váltogassuk a gépeket

Ha szeretnénk hosszú távon is égetni a kalóriákat, és nem akarunk lesérülni, akkor érdemes 3-4 havonta valamilyen más gépen edzeni. Ez nemcsak azért fontos, hogy ne unjunk rá a mozgásra, hanem azért is, mert ha testünk hozzászokik bizonyos fajta terheléshez, akkor egyre kevesebb és kevesebb kalóriát fogunk elégetni ugyanazzal a mozgással. Akárcsak izmaink, úgy szívünk is alkalmazkodik a "körülményekhez", így a legbiztosabb módja annak, hogy megfelelő mennyiségű kalóriát égessünk, hanem csak a terhelés nagyságát változtatjuk, hanem a módját is.

A másik ok, hogy az egyes gépek a használat során ugyanazokat az izomcsoportokat terhelik, a többi izmunk viszont közben gyengülhet, ami sérülésekhez is vezethet. Az is jó megoldás, ha egy edzésen belül többféle gépen is eltöltünk 15-20 percet - így biztosak lehetünk benne, hogy a lehető legtöbb izmot megdolgoztatjuk.

