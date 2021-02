2021 legnagyobb fitnesztrendjei

Mire figyeljünk, ha otthon edzenénk?

Egy nemrégiben készült felmérés szerint a megkérdezett emberek 64 százaléka gondolja úgy, hogy jobban érdekli őket az otthoni edzés, mint valaha. Mivel jelen pillanatban még bizonytalan, hogy 2021-ben mikor áll majd vissza az élet ezen a téren is a normális kerékvágásba, az otthoni edzés, illetve a fitneszeszközök otthoni használata tovább növekszik majd. A Healthline összeállításából kiderült, hogy a legkeresettebb eszközök valószínűleg a kézi súlyzók, a matracok, a jógakellékek, a fitneszszalagok, illetve az állítható edzőpadok lesznek.

A világjárvány a sportolási szokásainkat is átalakította. Fotó: Getty Images

Virtuális edzők és otthoni fitneszgépek

Trendik lesznek továbbá a különféle applikációk, amelyekkel otthoni edzéseket végezhetünk - lehetőleg olyanokat, amelyeknek az eszközigénye minimális, vagy éppen nulla. A kis helyigényű edzéseket bemutató appokra szintén nagy lesz a kereslet. Tovább növekedhet a kereslet az olyan, ingyenes applikációk iránt, mint az Asana Rebel, a Nike Training Club, a Nike Run Club vagy a Daily Yoga. Ugyanakkor a magasabb keresetűek körében növekedni fog a nagy értékű, professzionális fitneszgépek vásárlása, amelyekkel saját, otthoni edzőtermet alakíthatnak ki maguknak.

Holisztikus szemlélet

A holisztikus fitnesz iránti kereslet is növekedni fog, azaz sokan keresnek majd olyan edzési lehetőségeket, komplex edzésprogramokat, életmódprogramokat, amelyekkel nemcsak az izomépítést és az állóképesség növelését szeretnék elérni, hanem általában javítanának vele az életminőségükön és a mentális egészségükön is. Az edzéseik közé ezért tudatosan beépítik a nyújtást, meditációt, és tudatosan figyelnek a megfelelő mennyiségű pihenésre és alvásra is. Ennek megfelelően nőni fog a kereslet azok iránt az eszközök és appok iránt is, amelyek ebben segíthetnek. Ilyenek a különféle szivacsrollerek, masszázseszközök, súlyozott, illetve melegítő takarók is.

Továbbra is népszerű okoseszközök

Tovább nő a kereslet a hordható okoseszközök iránt, amellyel a napi sportteljesítményünket, lépésszámunkat, vérnyomásunkat, illetve az elégetett kalóriákat tarthatjuk számon. Népszerűek lesznek a virtuális edzések, akár személyi edzővel, akár csoportosan történnek, és az aktív videojátékokból is jó eséllyel többet fognak eladni 2021-ben.