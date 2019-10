Tampon, intimtölcsér vagy (mosható) betét?

A bugyiba ágyazva - a klasszikus betét

Miért érdemes mellette dönteni? Hazánkban hosszú évtizedeken át csak a rendkívül macerás vattahasználat volt az egyetlen alternatíva menzesz alatt, a 80-as években azonban végre itthon is elterjedtek az intimbetétek. A vattához képest forradalmi az újítás, hiszen a betéteket immár egy ragasztócsíkkal, illetve szárnyakkal lehet a fehérneműhöz rögzíteni, így nem mozdulnak el a helyükről, és rendkívül jó nedvszívó képességűek. A betét a hüvelyből már kifolyt vért fogja fel, és a nedvességet a betét teljes hosszában oszlatja szét. Fiatal serdülőknek, és azoknak, akik idegenkednek a tampon felhelyezésétől, józan és praktikus választás lehet.

Az egészségügyi betétek nagy választékban kaphatók, és hosszúság, vastagság tekintetében is széles a skála. Léteznek már anionos betétek is, melyek egy speciális rétegnek köszönhetően védenek a fertőzésekkel szemben, de hozzá lehet már jutni zöld tea kivonattal átitatott, illetve csupa természetes, bio anyagból készült betéthez is.

Hátránya: A betét használatától sokan ódzkodnak, hiszen amellett, hogy sokszor a nadrágon, szoknyán keresztül is átsejlik, az (alvadt) vér folyamatos látványa és a keletkező kellemetlen szagok is ellene szólhatnak. A betét hátránya továbbá, hogy sokakat a mozgásban is zavar, esetleg kidörzsölheti a combot.

A menstruációs kelyhek sokáig használható, környezetbarátabb alternatívát kínálnak. Fotó: iStock

Kis zsinóros

Jó tudni Nem kell minden WC-re menetelkor új tampont felhelyezni, de a madzagját higiéniai okokból érdemes eltartani a vizelet sugarától, illetve fordított esetben székeléskor a végbél nyílásától is.

Miért érdemes mellette dönteni? Az egészségügyi betétekkel szemben a tampont a hüvelybe felhelyezve alkalmazzuk, és a kihúzószálát leszámítva amenstruációalatt teljesen láthatatlan is marad. Felhelyezése történhet applikátorral vagy anélkül, helyes használata fájdalmat sem okoz. Működésének alapelve, hogy kis "szivacsként" szívja magába a menstruációs folyadékot, és a belsejébe vezeti azt.

Az egyéni adottságokhoz, illetve a vérzés erősségéhez igazított, megfelelő nedvszívó képességű tampon megbízható védelmet nyújt a szivárgással szemben, és akár sportolás, úszás közben is használható. Saját tapasztalat alapján hamar kikísérletezhető, hogy kinek milyen időközönként kell cserélnie, általánosságban azonban igaz, hogy az erősebb napokon 3-6 óránként, később pedig 6-8 óránként kell cserélni.

A tamponok között is elérhető már többféle, így a teljesen egyszerűtől a kamillával illatosítottig itt is nagy a választék. Különlegesség például a probiotikus tampon, mely menstruáció alatt erősíti a hüvelyflórát.

Hátránya: Bár a közhiedelmekkel ellentétben a tamponhasználat az előírt higiénés körülmények között (kézmosás a felhelyezés és kivétel előtt, után, illetve gyakori cserélés mellett) különösebb veszéllyel nem jár, fontos megemlíteni a csomagoláson is feltüntetett információt, melyet a toxikus sokk szindrómával kapcsolatban közölnek a gyártók.

A tamponhasználat hátrányai közé tartozik továbbá, hogy időbe telik, míg rutinszerűvé válik a felhelyezés, és az eltávolítás időpontjára is rá kell érezni, hiszen a még meg nem telt tampon eltávolítása akár fájdalommal is járhat.

Kehely, mosható betét és szivacs

Miért érdemes ezek mellett dönteni? A felsorolt termékek a tamponokkal és a klasszikus betétekkel szemben nemcsak egyszer, hanem akár többször is használhatók, azaz környezetbarát megoldások is egyben. A menstruációs kehely például akár 10-15 évig is használható - legalábbis a gyártók tájékoztatása szerint. Ugyanilyen elven működnek a mosható betétek is, és a tengeri szivacsból készült menstruációs szivacsok is.

Ez utóbbiak előnye, hogy használatukkal afertőzésveszélye is rendkívül lecsökken, a termék maga pedig rugalmas, így bármikor eltávolítható, kimosható és újra is használható. Sem a kehely, sem a szivacs nem szárítja a hüvelyt.

Hátránya: A mosható betéteket használat után nehézkesen tárolja az ember egész nap, a kehely és a szivacs mosogatása, öblítése pedig kissé körülményes és már-már kivitelezhetetlen a munkahelyi, iskolai közös WC-ben.