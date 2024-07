Több márkát is vizsgáltak, így az eredmény nem csak az Egyesült Államokban, hanem az Európai Unióban kapható tamponokra is érthető. A Columbia University Mailman School of Public Health és a UC Berkeley új tanulmánya szerint, ezekben a tamponokban, melyeket emberek milliói használnak havonta, mérgező fémeket, például ólmot, arzént és kadmiumot találtak a kutatás során.



A tampon általában pamut, műselyem, viszkóz alapanyagokból készül, és a hüvelybe kell felhelyezni, hogy felszívja a menstruációs vért, ezzel nagyobb komfortérzetet és szabadságot biztosítson a nők számára. A tamponok tartalmaznak egy úgynevezett nedvszívó magot, külső borítást, kihúzó zsinórt, és újabban egy applikátort a kényelmesebb behelyezéshez.



A korábbi vizsgálatok során számos vegyi anyagot mutattak ki a tamponokban, így dioxinokat és furánkongenereket, policiklusos aromás szénhidrogéneket (PAH), illatanyagokat, ftalátokat, parabéneket, biszfenolokat, triklokarbánt, glifozátot, égésgátlókat és illékony szerves vegyületeket, azonban a fémekre vonatkozóan még nem készült átfogó, mérésekkel alátámasztott kutatási anyag. Bár a tamponok előállítása során – tekintettel az érzékeny helyen történő használatra – törekednek a természetes anyagok használatára, néha pont ez okozhatja a problémát. Egyes fémek ugyanis, köztük az ólom, a réz, a cink és a kadmium, biológiailag felhalmozódhatnak a gyakran betakarított és tamponkeverékekben használt növényekben. A gyapotnövények például könnyen felveszik a fémeket a talajból, amelyek fémekkel szennyeződhetnek a légköri lerakódás révén. De a tampon pamutanyaga felszívhatta a fémeket vízből, levegőből, talajból, vagy célzottan adták hozzá a gyártás során pigment, fehérítő, antibakteriális szer részeként a termékeket előállító gyárban.



A tanulmány során megállapították, hogy a fémek növelhetik a demencia, a meddőség, a cukorbetegség és a rák kockázatát. Károsíthatják a májat, a vesét és az agyat, valamint a szív- és érrendszert, az idegrendszert és az endokrin rendszert, a várandósság során pedig árthatnak az anya egészségének és a magzat fejlődésének.

A tamponokban, melyeket nők milliói használnak havonta, mérgező fémeket, például ólmot, arzént és kadmiumot találtak a kutatás során. Fotó: Getty Images



"Bár a mérgező fémek mindenütt megtalálhatóak a környezetünkben, tanulmányunk egyértelműen azt mutatta, hogy a fémek a menstruációs termékekben is jelen vannak, vagyis a nők egyértelműen nagyobb kockázatnak lehetnek kitéve" - mondta a tanulmány társszerzője Kathrin Schilling.



A kutatók 16 fém (arzén, bárium, kalcium, kadmium, kobalt, króm, réz, vas, mangán, higany, nikkel, ólom, szelén, stroncium, vanádium és cink) szintjét értékelték 14 különböző márka 30 tamponjában. A fémkoncentráció a tampon vásárlási helye szerint változott (Egyesült Államok, Európai Unió), bio és nem bio fajtája szerint. Mind a 16 fémet kimutatták legalább egy tamponban, köztük néhány mérgező fémet, például ólmot, amelyeknek nincs „biztonságos” expozíciós szintje.



Mindhárom beszerzési helyen (USA, EU, Egyesült Királyság), ahol a tanulmányhoz tamponokat vásároltak, a vonatkozó szabályozás nem terjedt ki a tamponokra, és nem követelte meg a termék rendszeres tesztelését sem. Egyik kormány sem kötelezi a gyártókat arra, hogy termékeiket káros vegyszerekre, köztük fémekre teszteljék.



A jövőbeni kutatások azt fogják tesztelni, hogy ezekből a fémekből pontosan mennyi tud kimosódni a tamponok használata során, valamint biológiailag hozzáférhetővé válhatnak-e a hüvelyi felszívódáshoz. Más vegyi anyagok jelenlétének mérését is tervezik mérni a tamponokban, hogy elkerülhetővé váljanak a nők szervezetét potenciálisan károsító hatások.