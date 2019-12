Klimax: fontos intim kérdések

Mit tegyünk klimax idején? A női szervezetben az élettani funkciók öregedésével számtalan kedvezőtlen változás indul el, melyek a csökkent hormontermelődéssel állnak szoros összefüggésben.

Tudta? A klimax mellett egyes gyógyszerek (például vérnyomáscsökkentők, antidepresszánsok) is okozhatnak száraz hüvelyi érzést, sőt a röntgensugárzás és a hormonkezelések is lehetnek ilyen hatásúak.

Mivel a hüvely pH-ja az ösztrogénszint csökkenésével változik, a nők intim védelmi egyensúlya megbomlik. A hüvely falának hámszövete elvékonyodik és sebezhetővé válik, ezáltal a hüvelyflóra alesz, és nedvesedése is csökkenhet.Fontos tudni, hogy ez az állapot nem állandó és nem is gyógyíthatatlan. Sokan házi módszerekkel kísérlik meg enyhíteni a szúró, viszkető érzéssel járó tünetegyüttest, ám sem a babaolaj, sem a vazelin, sem a testápoló alkalmazása nem nyújt hosszú távon könnyebbséget, és még tovább károsíthatja a hüvelyflórát.A változókori intim panaszokra az egyik leghatékonyabb kezelési mód a helyileg ható hüvelyi ösztrogénpótló készítmények alkalmazása, illetve az orvos javasolhat szájon át szedhető hormonkészítményeket, természetes növényi eredetű szereket is. Panaszainkkal minden esetben keressük meg orvosunkat, aki segíthet megtalálni a legjobb módszert!