Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +22°
Hidegfront

Meglepő, miről árulkodhat a fülzsír – rejtőző betegségekre is felhívhatja a figyelmet

Illés Attila
Szerző Illés Attila

A fülzsír színe, szaga és állaga is fontos dolgokat árulhat el az egészségünkről. Mutatjuk, fültisztítás után miért érdemes egy pillantást vetni a pálcikára.

Gusztustalannak tartjuk, pedig nagyon hasznos: a fülzsír, bár elsőre taszítónak tűnhet, fontos védelmi szerepet tölt be. Elsődleges szerepe meggátolni, hogy a külvilágból kórokozók, por, kosz, vagy akár apró bogarak a fülbe jussanak. Továbbá kevesen tudják, de egészségünkről is fontos dolgokat árulhat el, állagából és színéből komoly betegségekre is következtethetünk. Az Iflscience cikke összefoglalta, milyen következtetéseket vonhatunk le belőle, és mi mindenre érdemes figyelni egy fültisztítás során.

A fülzsír színe erről árulkodhat

A fülzsír egészséges esetben halvány narancssárga színű – kezdetben világosabb színű, majd az idő múlásával sötétedik, ahogy a szennyeződések és baktériumok felhalmozódnak rajta. A világosabbtól a borostyánbarnáig gyakorlatilag bármilyen szín rendben van, bizonyos árnyalatok azonban problémát jelezhetnek.

  • A zöldes árnyalat fertőzésre utalhat.
  • A fekete szín arra utalhat, hogy fülzsírdugó okoz elzáródást, hatására pedig felhalmozódtak a szennyeződések.
  • A fülzsír vérrel is keveredhet, ami pirosas árnyalatot kölcsönöz neki. Azt jelzi, hogy a hallójárat megsérülhetett, ez rendszerint fokozott váladékozással is jár.
fültisztítás, nő a tükör előtt
Fültisztítás után érdemes vetni egy pillantást a pálcikára. Fotó: Getty Images

Bizonyos betegségekről a fülzsír szaga is árulkodhat, ezeket azonban jóval nehezebb laikusként azonosítani az elszíneződésekhez képest. Egyes kutatásokban a fülzsír illatanyagaiból próbálták kiszűrni a Parkinson-kórt, az eredmények szerint nagy pontossággal sikerült is ez a tudósoknak. Létezik továbbá egy ritka állapot, az úgynevezett a juharszirup-betegség (maple syrup urine disease), melynek hatására a fülzsír édes illatú lehet. Egyes korai tanulmányok arra az eredményre jutottak, hogy a folyósabb állagú fülzsír az emlőrák fokozott kockázatát jelezheti, de nagyobb volumenű, hiteles kutatási eredmények nem tették egyértelművé az összefüggést.

Egyes tanulmányokban sikerült tökéletesen megkülönböztetni olyan mintákat, amelyek daganatos betegekétől származtak és amelyeket egészséges egyénektől vettek. Szakértők szerint érdemes lenne nagyobb figyelmet fordítani a fülzsírból származó minták elemzésére, az abban található, zsírszerű anyagok ugyanis a vérmintánál is többet árulhatnak el bizonyos betegségek kialakulásáról és stádiumáról.

Kvíz: felismered ezeket az orvosi eszközöket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

ITT MEGOSZTHATOD:

higiénia fülzsír

Ez is érdekelhet

Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +22 °C
Minimum: +13 °C

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd este északnyugaton már elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőtakaró. A nyugati országrészben többfelé valószínű tartós eső, jelentős mennyiség is eshet, míg másutt szórványosan valószínű kisebb eső, zápor. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő. A mai hidegfront az arra érzékenyek körében fejfájást, migrént válthat ki.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra