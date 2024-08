Ezt teszi az ülőmunka a fenekeddel

A közösségi médiában egyre többen aggódnak amiatt, amit az ülőmunka tesz a hátsó felükkel. Az "irodaiszék-fenék" nevű jelenség hatására a felhasználók azt találgatják, hogy az ülve végzett munka csökkentheti-e az ember fenékizmainak erejét. Evan Johnson fizikoterapeuta azt nyilatkozta a Health.com-nak a trenddel kapcsolatban, hogy egészségügyi szempontból nem létezik ez a fogalom. Viszont ha sokat ülünk egyhuzamban, hosszú időn keresztül, annak valóban hatása van az ember fenekére.

"Azáltal, hogy órákig, napokig, hetekig és évekig egy székben ülünk, elhanyagoljuk a farizmainkat, és ennek következtében nagyon hanyatlani kezdenek, elveszíthetik az izomtömeget" – magyarázta Dr. Andrew Bach a portálnak. Amikor a test ülő helyzetben van, az izmok –beleértve a farizmokat, de a deltaizomzatot, a mellizmokat és még sok mást is – nem dolgoznak, mondta Bach. Idővel ezért elgyengülhetnek. A meggyengült izmok közé zsírszövet is beszivároghat, tette hozzá Johnson, ami kevésbé rugalmassá teszi őket.

A túlzott ülés szintén megváltoztathatja az izmok megjelenését, mondta Johnson. Az emberek különösen akkor vehetik észre az irodaiszék-feneket, amikor a nagy farizom, a gluteus maximus csökkenni kezd. "Ha egész nap az izmokon ülünk, és nem edzünk, az azt eredményezi, hogy az izom elveszíti tónusát és végül formáját. Ez lapos vagy nagyon puha, húsos feneket eredményezhet, ha az izmot zsír helyettesíti" - mondta Johnson a portálnak. A túlzott ülés az izmok megrövidülését vagy megfeszülését is okozhatja, megváltoztatva a megjelenésünket. "Ennek az az oka, hogy testünk hajlamos a szék alakjához igazodni" - mondta.

Bárkivel előfordulhat, hogy elgyengülnek a farizmai. Fotó: Getty Images

Szerencsére a hosszabb ideig tartó ülés általában nem károsítja közvetlenül a farizmokat, mondta Johnson. A gyenge farizmok azonban idővel problémákhoz vezethetnek, beleértve a comb és a hát egyéb izmainak megterhelését is. Ha valakinek fájdalmat okoz az ülés, akkor az úgynevezett "döglött popsi szindrómáról" lehet szó.

Ahogy korábban írtuk, minél többet ülünk, a farizmok működése annál inkább károsodik, szép lassan elfelejtik, mi lenne a feladatuk, és gluteális amnézia, vagy ismertebb nevén döglött popsi szindróma alakul ki. Aktívabb életmódot folytatók körében is előfordulhat akkor, ha nem végeznek kifejezetten a fenék izomzatát megdolgoztató tevékenységet, gyakorlatokat. Gyakori probléma például a maratonfutók körében, illetve azoknál a testépítőknél, sportolóknál, akiknek nagyon erős a combizmuk.

Mit tehetünk ellene?

Bárkinél előfordulhat, hogy a farizmai elgyengülnek, ha túl sokat ücsörög. Mivel ez inkább azokra jellemző, akik ülőmunkát végeznek (főleg a nőkre, a középkorú és annál idősebb emberekre), ezért náluk nagyobb valószínűséggel alakul ki irodaiszék-fenék. A korral ugyanis veszítenek az izmok a feszességükből, hacsak nem teszünk ellene.

A legjobb, ha igyekszünk irodai munka esetén is megdolgoztatni farizmainkat napközben. Ez jelentheti azt, hogy rendszeresen felállunk az íróasztal mellől, mondjuk, megsétáltatjuk a kutyát, vagy inkább lépcsőzünk az irodában. Az is előfordulhat, hogy álló íróasztalt kell használnunk, hogy elkerüljük a hosszas ülőmunka negatív hatásait. Ha nincs ilyen eszközünk, aktiválhatjuk az izmainkat ülve is, ha körülbelül 15 percenként farizom- vagy vádliemelést végzünk, tanácsolta Bach. Vannak speciális gyakorlatok, amelyekkel erősíthetjük a farizmainkat, például guggolások, lábemelések, mondta Johnson.