A legjobb hatóanyagok zsíros bőrre

A zsíros bőr a négy alap bőrtípus (normál, száraz, zsíros, kombinált) egyike és alapvetően attól zsíros, hogy az irharétegében található faggyúmirigyek túl sok faggyút termelnek. Szeborreás bőrnek is szokták nevezni – maga a szó azt jelenti, hogy faggyúáradat. A szeborreás bőrtípuson belül korpás, illetve olajos szeborreás bőrt különböztetünk meg. A korpás tapintásra érdesebb, kevésbé fénylik és itt-ott enyhén hámlik, az olajos pedig kifejezetten “tocsog”, látványosan zsíros és tág pórusú.

Az ilyen típusú bőrnél nagyon fontos a gyengéd, de alapos tisztítás (szárítani nem szabad, mert attól csak még több faggyút termel), az óvatos hámlasztás, hogy meggátoljuk a pórusok eltömődését, emellett a faggyútúltermelés, esetleges gyulladások kezelése, valamint a könnyed hidratálás, különösen akkor, ha a zsírosodás vízhiánnyal párosul (a vízhiány bőrállapot, amely bármelyik bőrtípushoz társulhat és nem összekeverendő a száraz bőrrel). A következő hatóanyagok mind jól működnek zsíros bőrön.

BHA vagyis szalicilsav

A BHA a beta-hydroxy acid rövidítése. Ez egy hámlasztó hatású sav, mely nem fényérzékenyít és azért különösen jól zsíros (illetve kombinált) bőrre, mert a pórusok mélyére hatolva azok belső falát is képes hámlasztani, amivel remekül akadályozza az eltömődésüket, ezáltal segít kordában tartani a pattanásokat és mitesszereket is. Emellett hozzájárul a faggyútermelés szabályozásához és enyhe gyulladáscsökkentő hatása is van. 0,5 – és 2% közötti mennyiségben hatékony, ennél nagyobb koncentrációban az EU-s szabályok értelmében nem is alkalmazható lakossági felhasználásra szánt termékekben. Szalicilsavas termékből léteznek szérumok, tonerek és lemosók is, utóbbiakat érdemes másfél-két percig a bőrön hagyni és utána lemosni, hogy megfelelően kifejthesse a hatását. Nem csak az arcon, hanem a testen lévő pattánsokat is kezelhetjük ilyen termékekkel.

A zsíros bőr sokaknak okoz problémát. Fotó: Getty Images

Retinol és származékai

A retinol, illetve retinolszármazékok elsősorban az öregedésgátló hatásuk miatt lettek népszerűek, de a zsíros, aknés bőrre is remek hatással vannak. Jól hatnak a sejtek oxigénellátására, hozzájárulnak a faggyúmirigyek működésének szabályozásához, ellenállóbb teszik a bőrt, támogatják a bőr megújulási folyamatait és serkentik a kollagéntermelést. A retinolt és származékait tartlamazó termékek esetében fontos, hogy először alacsony hatóanyagtartalmúval kezdjünk, és azt is csak heti 1-2 alkalommal használjuk, majd fokozatosan emelhetjük a használat gyakoriságát, illetve válthatunk magasabb hatóanyagtartalmú termékre. Zsíros, pattanásos bőrre az egyik legjobb retinolszármazék a retinal, amely a retinol gyengédebb, de hatékony alternatívája, enyhe antibakteriális hatással. Fontos, hogy a retinolos termékek mellé mindig fényvédelemnek kell társulnia, mert ez az összetevő fényérzékeny, tehát az UV-sugarak illetve hő hatására veszít a hatékonyságából.

Niacinamid

A niacinamid (vagy más néven B3-vitamin) egy igazi multifunkciós hatóanyag, amely remekül működik zsíros és kombinált bőrön is. Nagyszerű gyulladáscsökkentő, elősegíti a faggyútermelés normalizálódását, sőt, a pattanások után visszamaradt hegek és pigmentfoltok halványítására is jó. Emellett segít erősíteni a bőr védőrétegét, sőt, a kollagéntermelésre is pozitívan hat, ezért öregedésgátló hatása is van. Cinkkel kombinálva különösen jól hat a zsíros bőrre. Van, akinél a niacinamid, főleg magasabb koncentrecióban érzékenységet válthat ki, ezért ezt a hatóanyagot is érdemes fokozatosan bevezetni a bőrápolási rutinba és először egy tonerrel vagy egy könnyed niacinamidos hidratálóval kezdeni, majd fokozatosan áttérni egy magasabb hatóanyagtartalmú termékre, például egy szérumra.

Cink-PCA

A cink nagyon jól hat a zsíros bőrre erős gyulladáscsökkentő hatása miatt. A PCA, vagyis pirrolidon-karbonsav pedig egy úgynevezett természetes hidratáló faktor, ami a bőrünkben is megtalálható, és a kettő ötvözete igen jól hat fokozott faggyútermelés és pattanásosodás esetén. A cink-PCA tartalmú hidratáló krémek segítenek abban, hogy a zsíros bőr ne veszítsen túl sok nedvességet, ami azért fontos, hogy mert így elkerülhető, hogy a kiszáradás miatt még több faggyút termeljen. Ha zsíros bőrre való terméken cinket, cink-PCA-t esetleg cink-oxidot látunk az összetevőlistán, az mindig jó jel – utóbbit ásványi szűrős fényvédőkben is előszeretettel használják.

Azelainsav/PAD

Annak ellenére, hogy a nevében ott van a sav szó, nincs olyan hámlasztó hatása, mint a szalicilsavnak vagy akár az AHA-savaknak, ugyanakkor segít megakadályozni, hogy a felső hámrétegben túlságosan felhalmozódjanak az elhalt hámsejtek. Ez meggátolja a pórusok elzáródását, ezért enyhén vagy közepesen pattanásos bőrre nagyszerű hatóanyag, ráadásul antibakteriális hatása is van. Emellett szuper gyulladáscsökkentő, éppen ezért rosaceás bőrre is javasolt a használata. Akinek pigmentfoltjai, pattanások utáni foltjai vannak, annak is érdemes kipróbálni mivel segít gátolni a melanin nevű bőrfestékenyag termelődéséért felelős enzim, a tirozináz működését. A PAD az azelainsav egy népszerű származéka, amelyben a hatóanyagok egy glicin nevű aminosavval ötvözték és zsíros, aknés bőrre igazi telitalálat lehet. Egyrészt azért, mert segít a faggyútermelődés szabályozásában, másrészt azért, mert könnyed hidratáló hatása van és hígabb, könnyebben beszívódó állagú termékekbe is belekeverhető, míg az azelainsavas termékek állaga általában kicsit “nehezebb” amit a zsíros bőr rosszabbul tolerálhat.

Egyéb hasznos hatóanyagok

A C-vitamin származékok között is akad olyan, amely kifejezetten jól működik zsíros, pattanásos bőrön, ezért a C-vitaminos termékek közül olyat érdemes választani, amiben SAP (Sodium Ascorbyl Phosphate) van. Remek antioxidáns, serkenti a kollagéntermelést, emellett pedig antibakteriális hatása is van. Zsíros bőrön hatékonyak lehetnek az agyagmaszkok is, melyeket heti 1-2 alkalommal érdemes használni. Olyat érdemes keresni, amiben bentonite vagy kaolin van, ezek enyhítik a zsírosodást, segítenek kevésbé láthatóvá tenni a pórusokat, felszívják a felesleges faggyút és értékes ásványi anyagokat juttatnak a bőrbe.

A cikket Dr. Vass Ilona bőrgyógyász-kozmetológus lektorálta.

