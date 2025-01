Üvöltött a fájdalomtól egy férfi, csipeszt találtak a húgycsövében

Egy 54 éves férfi óriási fájdalmak közepette állított be egy indonéziai kórházba. A képalkotó felvételről már látszott, mi okozza a tüneteket: egy fém csipesz volt a húgycsövében – írja a Mirror.

Mint azt orvosai kifejtették: csodával határos módon rendkívüli fájdalmai közepette is képes volt vizeletet üríteni. A fémtárgyat végül altatásban, egyetlen bemetszéssel távolították el. Az incidensről írt esettanulmányban az áll, hogy bár a húgycsősérülések általában nem életveszélyesek, ha nem kezelik őket, súlyos problémákat okozhatnak. Az idegen test behelyezése egyébként az önkárosítás gyakori formája bizonyos pszichés betegségekkel küzdő férfiaknál. Mint abba az esetről készült tanulmány beavat: volt már, aki szögeket vagy kábelt is felhelyezett a húgycsövébe. A páciens kezelése tehát nem ért véget a csipesz eltávolításával: megfelelő támogatást kap mentális állapota kezeléséhez is.