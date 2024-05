Tényleg olyan egészséges a gombakávé, mint mondják?

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, a gombakávéról sokszor beszélnek úgy, mint a hagyományos kávé egészségesebb alternatívájáról. A gyógygombák az utóbbi években azonban nem csupán a reggeli feketében, hanem a teákban, a sörökben és a táplálékkiegészítőkben is megjelentek, és jelentősen megnőtt irántuk a kereslet, egyebek mellett az Egyesült Királyságban is. A szakértők azonban nem értenek egyet a nagy „gombaőrülettel” – derült ki a The Guardian közelmúltbeli beszámolójából.

Vajon valóban hasznos a gombakávé, vagy csak egy újabb divatőrület? Fotó: Getty Images

Nem bizonyított a pozitív hatás

Az egészségügyi és táplálkozási szakemberek egy része úgy véli, hogy a gyógygombák – valamint az azokkal felturbózott egyéb árucikkek – csak újabb termékek, amelyekre valójában nincsen szükségünk a szervezetünk egészségének megőrzéséhez vagy visszaállításához. Egyesek továbbá arra is figyelmeztetnek, hogy tulajdonképpen nincs is elég bizonyíték arra, hogy ezek az élelmiszerek valóban működnek-e, vagyis beváltják-e a csomagolásukon ígérteket.

Valószínűleg csak placebo-hatásról van szó

Egyes szakértők rámutattak arra is, hogy az, ha valaki sokkal jobban érzik magát, ha a reggeli kávéját egy gombakeverékes italra cseréli, az jellemzően nem a gombának, hanem az alacsonyabb koffeinbevitelnek köszönhető. Sokan ugyanis igen érzékenyen reagálnak a stimuláns koffeinre, és csak megszokásból kávéznak.

Egyes teák – nyugtató és hidratáló hatásuk révén – segíthetnek a fejfájás enyhítésében. Egyes teafajták azonban – a bennük található koffein és hisztaminok miatt – kiválthatják vagy akár ronthatják is a panaszokat.

Emellett az egyes egészségi előnyök annak számlájára is írhatók, hogy a gyógygombás termékeket más, bizonyítottan jótékony hatású összetevőkkel, például omega-3-zsírsavval, valamint a B12- és D-vitaminnal dúsítják. Persze a gombák önmagukban is tartalmazhatnak hasznos tápanyagokat, például antioxidánsokat és béta-glükánt, ezek nem feltétlenül hasznosulnak feldolgozott és leforrázott formában.

Fontos lenne látnunk a tudományos bizonyítékokat. Minden terméknél ez a lényeg. A gyógygombás élelmiszerek egyetlen jelenleg is garantált pozitívuma, hogy valószínűleg egyetlen fogyasztónak sem ártanak. Ha viszont egyeseknél olyan erős a placebo-hatás, hogy jobban érzik magukat a gombakávé fogyasztása után, hát igyák egészséggel” – fogalmazott Nicholas Money professzor, az ohiói Miami Egyetem mikológusa.