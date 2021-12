Ez jelentheti azt is, hogy a fájdalomnak semmilyen szervi oka nincs, kizárólag lelki eredetű. Előfordul olyan eset is, amikor egy már meglévő fájdalom súlyosbodik valamilyen lelki trauma hatására.

Pszichoszomatikus betegségek

A fájdalom típusai A fájdalomnak három nagy típusát különböztetjük meg: a nociceptív, a pszichogén és a neuropátiás fájdalmat. A megkülönböztetés alapja, hogy a fájdalmat szöveti sérülés, idegi eredetű károsodás vagy lelki rosszullét okozza. Kattintson és tudjon meg többet témáról!

Hajlam kérdése is

Diagnózis

Maga a pszichoszomatikus elnevezés a testre (szóma) és a lélekre (pszicho), illetve ezek kölcsönhatásaira utal. Azokat a, amelyek nem indokolhatóak semmilyen szervi megbetegedéssel. Régebben úgy gondolták, hogy csak néhány tünet lehet lelki eredetű (fejfájás, hasfájás, hasmenés, fokozott izzadás, derékfájás), mára már kiderült, hogy majdnem minden testi tünetnek lehet lelki háttere is., és miért van az, hogy egyes emberek hajlamosabbak belebetegedni a bánatba vagy a stresszbe, míg mások könnyebben átvészelik ezeket az időszakokat? A pszichoszomatikus tünetek általában azoknál a szerveknél jönnek elő, amelyek az adott egyénnél egyébként is gyengébbek vagy problémásabbak. Például ha valakinek gyengébb a gyomornyálkahártyája, stresszes helyzetben a gyomra fájdul meg, ha valaki hajlamos a migrénre , egy kimerítő nap után a feje kezd el fájni.A pszichoszomatikus fájdalom felismeréséhez általában. Az ilyen kizárásos diagnózisnak az a hátránya, hogy sokáig tart, és a beteget kellemetlenül érinti, hogy látszólag semmi baja, mégis szenved.Nem egyszer a közvetlen családi és baráti környezete, sőt, maga az orvos is kételkedni kezdhet állításai valóságtartalmában, ez pedig elszigetelődéshez, később akár depresszióhoz is vezethet.